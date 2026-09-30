Tailandia conquista Sanchinarro con un fin de semana dedicado al sabor y al bienestar

Madrid puso el foco en Tailandia durante los días 26 y 27 de septiembre con la celebración del Amazing Thailand Fest 2026: The Wholesome Taste of Thai, una iniciativa que acercó al público madrileño diferentes expresiones de la cultura tailandesa a través de la gastronomía, la artesanía y el bienestar.

El encuentro, organizado por la Autoridad de Turismo de Tailandia (TAT) con la colaboración de Viajes El Corte Inglés, tuvo como escenario el centro de El Corte Inglés de Sanchinarro y recibió alrededor de 1.200 visitantes durante las dos jornadas.

La programación arrancó el sábado con el acto oficial de inauguración, que contó con la participación del embajador de Tailandia en España, Cheevindh Nathalang, además de representantes de El Corte Inglés y de la Autoridad de Turismo de Tailandia para el sur de Europa. Durante la apertura se puso de relieve la diversidad de la oferta turística tailandesa y la evolución del país hacia propuestas vinculadas a experiencias de mayor valor y al bienestar.

Uno de los ejes principales del festival fue precisamente la gastronomía. Los asistentes tuvieron la oportunidad de participar en degustaciones y demostraciones culinarias, entre ellas las protagonizadas por Nooror Somany Steppe, reconocida chef y fundadora de Blue Elephant, quien ofreció varias sesiones de cocina en directo. También participaron establecimientos tailandeses de Madrid que cuentan con la certificación Thai Select, distintivo que reconoce la autenticidad y calidad de la gastronomía tailandesa.

La propuesta se completó con actividades participativas relacionadas con las tradiciones y el estilo de vida del país. Creación de pulseras, elaboración de aromas, talleres de automasaje, demostraciones artesanales y distintas experiencias gastronómicas permitieron al público acercarse a Tailandia sin salir de Madrid.

El festival se desarrolló bajo el concepto de bienestar integral, uno de los ámbitos que la Autoridad de Turismo de Tailandia está impulsando dentro de su estrategia turística. La campaña “Healing is the New Luxury” sirvió como hilo conductor para presentar el destino como un espacio donde el descanso, el cuidado personal y la conexión con la cultura forman parte de la experiencia del viajero.

Esta orientación se integra en la estrategia prevista por la TAT para 2027, denominada “El Año de la Transformación”, que pretende reforzar el posicionamiento de Tailandia mediante experiencias diferenciadas y con mayor valor añadido. En este contexto se sitúa también la iniciativa “Shape Experience”, centrada en mostrar al visitante una visión del país que va más allá del turismo tradicional.

Con la celebración del Amazing Thailand Fest, la Autoridad de Turismo de Tailandia refuerza su apuesta por acercar el destino al público español mediante propuestas experienciales. Una fórmula que combina gastronomía, cultura y bienestar para mostrar, de una manera directa y participativa, algunos de los principales atractivos de Tailandia.