Almeida inaugura el primer arco chino de Madrid, símbolo del “entendimiento entre la comunidad china y la ciudad”

La plaza del Hidrógeno, en el distrito de Usera, incorpora desde este viernes un nuevo elemento destinado a convertirse en uno de los símbolos culturales del barrio: el primer arco chino instalado en Madrid. La inauguración ha contado con la presencia del alcalde, José Luis Martínez-Almeida; la concejala de Usera, Sonia Cea; el embajador de China en España, Yao Jing; el artista Okuda San Miguel y el presidente de la Unión Asociación China de Usera, Enguan Chen.

La nueva pieza fusiona la tradición arquitectónica china con el lenguaje artístico contemporáneo de Okuda. Sobre la base de un tradicional paifang se sitúan tres figuras: dos dragones y un oso que representan, respectivamente, la cultura china y la ciudad de Madrid. El conjunto mide 11 metros de altura y 12 metros de anchura, mientras que el espacio destinado al paso alcanza los ocho metros.

Durante el acto, Almeida ha señalado que la obra pretende reflejar la relación entre Madrid y una comunidad china que lleva décadas formando parte de la vida de la capital. El alcalde también ha resaltado el proceso de creación desarrollado por Okuda junto a los vecinos y representantes de la comunidad china de Usera.

La concejala del distrito ha presentado el proyecto como una nueva expresión de la convivencia cultural que caracteriza a Usera y como una pieza que culmina las actuaciones de transformación desarrolladas en los últimos años en la zona.

Una reinterpretación del tradicional paifang

Bajo el nombre de Two Cultures in Love, Okuda San Miguel ha planteado una reinterpretación contemporánea de los arcos tradicionales chinos, habitualmente vinculados a la entrada a determinados espacios y a la memoria histórica de un lugar.

En esta ocasión, el artista ha convertido el arco en un espacio de encuentro. Las tres esculturas que coronan la estructura aparecen integradas en una misma composición, con el oso como representación de Madrid y los dragones como referencia a la cultura china.

Los distintos laterales incorporan además mensajes escritos en caligrafía china relacionados con valores como el respeto, la convivencia y la armonía. Entre ellos figuran expresiones como ‘El mundo pertenece a todos’ y ‘La armonía es lo más valioso’.

La comunidad china de Usera ha colaborado en distintas fases del proyecto, especialmente en la definición de las formas y los colores. El objetivo es que la intervención no funcione únicamente como elemento ornamental, sino también como un nuevo punto de referencia cultural y turístico para el distrito.

Una pieza dentro de la transformación de Usera

La instalación del arco forma parte de un proyecto de regeneración urbana más amplio que conecta Madrid Río con el centro de Usera a través de un itinerario peatonal finalizado a comienzos de año.

El recorrido incorpora distintos elementos inspirados en la cultura china, como las carpas representadas en el pavimento o el área infantil con forma de dragón situada en la plaza de las Tizas.

El conjunto de actuaciones supera los 10 millones de euros y cuenta con financiación europea de los fondos Next Generation, dentro de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino. Solo la construcción del nuevo arco ha supuesto una inversión de 490.000 euros, impulsada por la Junta Municipal de Usera.

La intervención pretende reforzar el carácter comercial, gastronómico y cultural del distrito y favorecer la llegada de visitantes, al tiempo que potencia la actividad de los establecimientos y negocios de la zona.

El Festival del Medio Otoño completa la celebración

La inauguración coincide además con el inicio del Festival del Medio Otoño, que se desarrollará en Usera entre el viernes 2 y el domingo 4 de octubre.

La plaza del Hidrógeno será uno de los principales escenarios durante las dos primeras jornadas, con desfiles de danza china y qipao, actuaciones musicales y espectáculos de baile del dragón. El domingo, parte de la programación se trasladará a la plaza de José Luis Hoys, situada junto a la estación de Metro de Usera.

A lo largo del itinerario peatonal se instalarán puestos dedicados al té, la gastronomía y la artesanía, además de actividades relacionadas con el taichí y un mercado.

El programa se extenderá también hasta el parque de Pradolongo, donde el viernes por la noche se celebrarán una sesión de DJ y el espectáculo ‘Música y magia bajo la luna’, que combinará sombras chinas e ilusionismo.

El espacio artístico Factory of Dreams, impulsado por Okuda San Miguel en Usera, participará igualmente en las celebraciones. El viernes ofrecerá talleres infantiles vinculados al color y a la creación colectiva, mientras que el sábado abrirá sus instalaciones para mostrar a los visitantes el proceso creativo del artista y organizar recorridos hasta el nuevo arco.