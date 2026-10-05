Díaz Ayuso en la Cabalgata de Hispanidad 2026: “Los hispanos en España y en Madrid están en su casa”

Madrid volvió a celebrar este domingo una de sus grandes citas culturales con la celebración de la Cabalgata de Hispanidad 2026, un desfile que llevó hasta el centro de la capital una amplia muestra de las tradiciones, ritmos y expresiones artísticas del mundo hispano.

La comitiva recorrió la Gran Vía desde la Plaza de España hasta la calle de Alcalá y congregó a miles de personas a lo largo de uno de los principales ejes de la ciudad. El desfile contó con 15 carrozas y la participación de más de 4.500 personas, entre artistas, agrupaciones y representantes de las distintas delegaciones internacionales.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, estuvo presente en la celebración y aprovechó el encuentro para destacar la dimensión internacional que ha adquirido esta festividad. Durante el acto, defendió que Madrid quiere seguir siendo un punto de encuentro para las comunidades hispanas y afirmó que quienes forman parte de ellas deben sentir que “están en su casa”.

Uno de los momentos destacados de la jornada fue el encuentro de Díaz Ayuso con el embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León Jr., ya que el país norteamericano ejerce este año como invitado de honor. La edición de 2026 coincide, además, con el 250 aniversario de la Declaración de Independencia estadounidense.

La cabalgata contó con la presencia de delegaciones procedentes de numerosos países de América Latina y otros territorios vinculados a la comunidad hispana. Entre ellos estuvieron México, Argentina, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Cuba, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y República Dominicana, además de Filipinas y Guinea Ecuatorial. También participaron representantes de Puerto Rico, Guam y las Islas Marianas del Norte.

Bolivia aportó una de las delegaciones más numerosas del desfile, mientras que entre las propuestas artísticas destacaron la presencia del Carnaval de Barranquilla y de la World Street Brass Band de Nueva Orleans, que puso el acento musical estadounidense a una celebración de marcado carácter internacional.

La programación permitió además estrechar los vínculos entre Madrid y Miami. La ciudad estadounidense siguió el desfile a través de una retransmisión en directo desde la Freedom Tower, mientras que en Madrid se estableció una conexión simultánea con la Plaza de Callao.

Con esta nueva edición, Hispanidad vuelve a convertir las calles de Madrid en un gran escenario al aire libre para reivindicar la diversidad cultural y los lazos compartidos entre España y los distintos países y comunidades que integran el espacio hispano.