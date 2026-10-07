Fallece Eva Marie Saint, la actriz que supo convertir la elegancia en fuerza

Eva Marie Saint falleció el martes 6 de octubre de 2026 en su hogar de Los Ángeles, a la edad de 102 años, debido a causas naturales y acompañada por sus seres queridos, según comunicó su representante. La noticia, recogida por The Guardian, marca el cierre de una brillante carrera que abarcó más de setenta años en cine, televisión, teatro y radio.

Su rostro está indisolublemente ligado a dos filmes que definieron el Hollywood de los años cincuenta: La ley del silencio (On the Waterfront), dirigida por Elia Kazan, y Con la muerte en los talones (North by Northwest), de Alfred Hitchcock. En la primera, se alzó con el Óscar a la mejor actriz de reparto en su debut en el cine; en la segunda, rompió con la imagen típica de la rubia hitchcockiana, interpretando a una espía tan sofisticada como impredecible.

Una carrera que germinó en la televisión

Saint comenzó su trayectoria como actriz a finales de los años cuarenta, en una época en la que la televisión estadounidense emitía dramas en directo, exigiendo una precisión actoral muy similar a la del teatro. Se formó en la Universidad Estatal de Bowling Green, donde se graduó en 1946, y en el Actors Studio de Nueva York. Antes de alcanzar fama, hizo su debut en Broadway, convirtiéndose en uno de los primeros rostros icónicos de la televisión en directo.

Su incuestionable salto al cine se produjo en 1954. Kazan la eligió para dar vida a Edie Doyle en La ley del silencio, tras observar su talento en los escenarios. Edie es la hermana de un estibador asesinado, una joven católica atrapada entre la tristeza por la pérdida, la corrupción del sindicato y su amor por Terry Malloy, encarnado por Marlon Brando. La película logró ocho premios Óscar, entre ellos los de mejor película, mejor dirección, mejor actor y mejor actriz de reparto.

La actriz recibió la estatuilla en 1955, cuando estaba a punto de dar a luz a su primer hijo. Solo dos días después de recibir el galardón, trajo al mundo a su bebé. Este episodio encapsula una de las características de su vida en público: su éxito profesional jamás eclipsó su deseo de mantener su vida privada.

A los 35 años, Hitchcock le ofreció el papel protagónico en Con la muerte en los talones. En esta película, interpretó a Eve Kendall, una mujer involucrada en una intriga de espionaje que conquista a Roger Thornhill, un publicista que da vida Cary Grant. El director esperaba una figura seductora, pero Saint aportó a su personaje una mezcla de ironía, inteligencia y una vulnerabilidad palpable. Su actuación transformó la imagen de la mujer en el cine de Hitchcock: dejó de ser una mera figura de deseo para convertirse en una protagonista activa y valiente.

De la gran pantalla al Emmy

A pesar de que sus papeles más icónicos pertenecen al cine, Saint mantuvo una relación constante con la televisión. Acumuló cinco nominaciones a los premios Emmy y recibió uno en 1990 por su participación en la miniserie People Like Us, en la que interpretó a una mujer rica y egoísta que rechaza a su hija.

A lo largo de las siguientes décadas, alternó su trabajo entre el cine, la televisión y el teatro. Participó en filmes como Raintree County, A Hatful of Rain, The Russians Are Coming, the Russians Are Coming, Superman Returns, Because of Winn-Dixie y Winter’s Tale. Su carrera no se cimentó en la cantidad de apariciones, sino en la cuidadosa elección de personajes y la capacidad de renovarse sin perder su esencia.

Entre sus logros se encuentran:

Óscar a la mejor actriz de reparto por La ley del silencio en 1955.

por La ley del silencio en 1955. Premio Emmy por People Like Us en 1990.

por People Like Us en 1990. Nominaciones a los Emmy por su trabajo en series como The Philco Television Playhouse, Our Town, How the West Was Won y Taxi!!!.

El Outer Critics Circle Special Award por su actuación teatral en The Trip to Bountiful.

Su legado se refleja en varias generaciones de actores. Saint demostró que una actriz podía ser elegante y no distante, romántica sin ser pasiva y famosa sin renunciar a la complejidad dramática. Desde sus inicios, la crítica resaltó su interpretación “sensible” y precisa, características que la acompañaron hasta sus últimos papeles.

Una vida familiar resguardada

Eva Marie Saint nació el 4 de julio de 1924 en Newark, Nueva Jersey. Creció en la región de Albany y Delmar, en Nueva York, junto a su hermana mayor. En 1951, contrajo matrimonio con el director y productor de televisión Jeffrey Hayden, con quien estuvo casada durante 65 años, hasta su fallecimiento en diciembre de 2016.

El matrimonio tuvo dos hijos, Darrell y Laurette. Saint también deja cuatro nietos —Eli, Tyler, Molly y Stella— y dos bisnietos, Arlo y Finley. En diversas entrevistas, manifestó que su familia influyó en sus decisiones profesionales. Rechazó la corriente de una carrera centrada en la exposición constante, prefiriendo espaciar sus proyectos para proteger su vida familiar.

Aún no se han hecho públicos los detalles sobre su funeral o posibles homenajes. La familia comunicó su fallecimiento a través de su portavoz y, al momento, no ha hecho anuncios concretos sobre actos conmemorativos.

En sus últimos años, Saint se mantuvo como un símbolo vivo del cine clásico estadounidense. Su legado no se basa solo en dos personajes memorables, sino en un estilo interpretativo que convirtió la contención en intensidad y la inteligencia en una presencia actoral poderosa. En la pantalla, su voz sigue resonando.