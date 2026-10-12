Las imponentes y ocultas construcciones que reescriben la historia de la Amazonía

Estructuras construidas por el ser humano que se encuentran bajo el dosel de los árboles en la Amazonía.

La selva amazónica desafía nuevamente la visión de un territorio deshabitado y aislado.

Un equipo internacional ha descubierto cientos de monumentos vinculados a la civilización Aquiry en una extensa región de Brasil, según lo reporta BBC News Mundo, en una investigación que combina arqueología, tecnología LiDAR y análisis de imágenes satelitales.

La investigación se centra en el sur del estado de Amazonas y en ciertas áreas de Acre, lejos de los grandes ríos que durante años sirvieron como referencia en la interpretación del poblamiento amazónico.

En esta región, las estructuras permanecían ocultas bajo la densa vegetación, resguardadas por un manto forestal que dificultaba su identificación y estudio.

Una red de geoglifos oculta en la selva

Los investigadores emplearon la tecnología LiDAR para escanear una superficie de 4.400 kilómetros cuadrados. Esta innovadora herramienta utiliza pulsos de luz para medir la distancia hasta el suelo, permitiendo observar el relieve que se encuentra por debajo de la copas de los árboles sin necesidad de talar grandes áreas ni de explorarlas exhaustivamente.

El resultado de este esfuerzo fue la identificación de 432 estructuras, de las cuales 396 no habían sido previamente registradas. La mayoría consiste en geoglifos construidos a través de zanjas excavadas en el suelo. Algunas de estas zanjas alcanzan los 15 metros de ancho y cinco metros de profundidad, lo que indica la existencia de una organización social capaz de movilizar a un gran número de trabajadores durante periodos prolongados.

Este conjunto no se limita a recintos aislados. Los científicos han cartografiado aproximadamente 350 kilómetros de caminos que conectan diferentes geoglifos. La existencia de esta red sugiere que los movimientos eran planeados, que había intercambios de recursos y que existía una relación estable entre asentamientos separados por grandes distancias.

Las estimaciones ubicaban el área ocupada por la civilización Aquiry en unos 183.000 kilómetros cuadrados, lo que representa menos del 3% de la Gran Amazonía y una superficie ligeramente mayor que la de Uruguay. Aunque esta cifra no implica que toda la región estuviera densamente poblada, sí proporciona una nueva perspectiva para entender la huella humana en esta vasta área.

Una civilización más numerosa de lo previsto

Los geoglifos fueron erigidos entre los años 600 a. C. y 850 d. C.. A partir de las estructuras identificadas y de las imágenes satelitales, los investigadores calculan que entre los años 100 y 300 d. C. la región pudo haber albergado hasta tres millones de personas.

Esta cifra es, sin duda, una estimación y está relacionada con la monumentalidad de las construcciones. Excavar zanjas de varios metros de profundidad, diseñar formas geométricas y mantener caminos interconectados requería una coordinación significativa, así como la distribución de tareas y habilidades técnicas. Los investigadores sugieren que estas edificaciones exigían también conocimientos de matemáticas y geometría.

Este enfoque transforma una percepción bastante común: la noción de que las sociedades amazónicas precoloniales estaban constituidas únicamente por grupos pequeños, dispersos y con poca capacidad para cambiar su entorno. Los geoglifos revelan una relación más compleja con la selva, fundamentada en una planificación espacial y en proyectos colectivos de considerable envergadura.

La tecnología transforma el mapa cultural

El uso de la tecnología LiDAR ha pasado a ser una de las principales tendencias en la arqueología moderna, especialmente en áreas boscosas. Su valor no solo radica en el descubrimiento de estructuras específicas, sino también en que permite a los investigadores estudiar amplias extensiones de territorio y detectar patrones que son difíciles de observar desde la superficie.

En la Amazonía, esta herramienta también plantea nuevos interrogantes sobre el patrimonio. Cada descubrimiento expande el entendimiento de las sociedades que habitaron el bosque, aunque la investigación enfrenta desafíos como la conservación de los vestigios, la protección contra la expansión agrícola y la necesidad de colaborar con las comunidades locales.

La pesquisa sobre Aquiry se inscribe en una transformación cultural más amplia: la selva ya no se presenta como un mero telón de fondo de la historia, sino que comienza a ser vista como un paisaje erigido, transitado y organizado a lo largo de los siglos.

Por cierto, hay un dato que mantiene abierta la investigación. Los geoglifos dejaron de ser construidos en torno al año 850 d. C., pero los motivos de este abandono todavía no se han determinado. Oculta entre la vegetación, la Amazonía guarda respuestas que aún esperan ser desenterradas.