Las Ventas se viste de Hispanidad en una corrida con homenaje especial a Ceuta

La Plaza de Toros de Las Ventas ha celebrado su tradicional Corrida de la Hispanidad con un reconocimiento especial a Ceuta. El festejo, incluido en la Feria de Otoño y coincidente con el Día de la Fiesta Nacional, ha vuelto a despertar una gran expectación, hasta completar el aforo con el cartel de «no hay billetes».

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asistido al evento acompañada por el alcalde de Lima, Renzo Riggiardo, y la gobernadora del estado mexicano de Aguascalientes, Teresa Jiménez. La presencia de representantes institucionales de España y Latinoamérica ha marcado el carácter hispanoamericano de una jornada que combina tradición taurina y celebración cultural.

Morante de la Puebla regresa al ruedo madrileño

Uno de los principales atractivos de la tarde ha sido la vuelta de Morante de la Puebla a Las Ventas, justo un año después de su actuación en esta misma plaza. El diestro sevillano ha compartido cartel con el mexicano Héctor Gutiérrez, reconocido como triunfador de la Copa Chenel 2026, y Aarón Palacio, que ha confirmado su alternativa ante la afición madrileña.

Para la cita se han anunciado reses de las ganaderías Garcigrande y Núñez del Cuvillo, en una combinación que ha reunido a figuras consolidadas y jóvenes nombres del panorama taurino.

Ceuta, protagonista de la decoración de Las Ventas

El homenaje a la ciudad autónoma también ha estado presente en la ambientación de la plaza, engalanada con motivos ceutíes como muestra de reconocimiento institucional por parte del Gobierno regional.

La música ha contribuido igualmente al ambiente previo al festejo, con la actuación de la Banda de Música de Ceuta durante la hora anterior al inicio de la corrida.

De esta manera, la tradicional cita taurina del 12 de octubre ha incorporado este año un guiño especial a Ceuta, en una jornada que ha reunido a representantes institucionales y aficionados en uno de los escenarios más emblemáticos de la tauromaquia española.