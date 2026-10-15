Madrid inmortaliza el legado de Mari Trini con una placa en la que fue su hogar durante su juventud

Madrid ha rendido homenaje a Mari Trini con la instalación de una placa conmemorativa en el número 126 de la calle de Claudio Coello, donde la artista pasó parte de su juventud en la vivienda familiar. La iniciativa busca preservar el recuerdo de una de las intérpretes y compositoras más singulares de la música española.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, y la concejala de Salamanca, Cayetana Hernández de la Riva, han asistido al descubrimiento de la placa, en un acto que ha combinado memoria y música con la interpretación de varias canciones de la artista por parte del grupo Belter Souls.

Durante el homenaje, Rivera de la Cruz ha puesto en valor la importancia de Mari Trini en el panorama musical y su estrecha relación con la capital. La delegada ha destacado que su figura trasciende el ámbito artístico y forma parte del patrimonio cultural madrileño, gracias a unas composiciones que conectaron con el público por su personalidad y profundidad.

El reconocimiento también pone de relieve la singular manera en que la cantante murciana convirtió sus letras y melodías en un sello propio, consolidando una trayectoria que ha dejado una huella duradera en la música popular española.

Con esta placa, Madrid incorpora un nuevo recuerdo dedicado a Mari Trini en uno de los lugares vinculados a su historia personal y contribuye a mantener vivo el legado de una artista cuya voz y sensibilidad continúan formando parte de la memoria colectiva.