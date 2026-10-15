Miguel de los Santos celebra sus 90 años con ‘Retratos en la otra orilla’, un viaje por la historia cultural de Hispanoamérica

El periodista Miguel de los Santos, una de las voces más reconocidas de la comunicación española, presenta en Barcelona el próximo miércoles 28 de octubre Retratos en la otra orilla, un libro que reúne 27 encuentros con algunas de las grandes figuras de la literatura, la música, la política, el arte y el deporte hispanoamericanos de la segunda mitad del siglo XX. Publicada por la editorial Pie de Página, la obra constituye un recorrido por una época en la que las conversaciones, el contexto y la mirada del periodista contribuían a construir relatos que iban mucho más allá de la entrevista convencional.

La publicación llega en un momento especialmente significativo para su autor, que acaba de cumplir 90 años y continúa en activo. Con más de seis décadas de trayectoria profesional, De los Santos vuelve a demostrar su capacidad para acercarse a personajes que dejaron una huella profunda en la cultura iberoamericana y para reconstruir, a través de sus testimonios, una parte de la memoria compartida a ambos lados del Atlántico.

Entre los protagonistas de estas páginas figuran Pablo Neruda, Ernesto Cardenal, Mario Benedetti, Augusto Roa Bastos, Chabuca Granda, Marilina Ross y Zico. La selección también incorpora nombres como Andrés Segovia y Joan Manuel Serrat, en una combinación de personalidades que permite recorrer distintas disciplinas y generaciones a través de la mirada de un periodista que conoció de primera mano a algunos de sus protagonistas.

Uno de los pasajes más significativos del libro lo protagoniza Pablo Neruda. En 1969, durante un encuentro en Santiago de Chile, el poeta trasladó a Miguel de los Santos un mensaje dirigido a España: «Dígale a los españoles que muero de deseos por volver a esa maravillosa tierra…». La frase, recogida como una de las referencias de la obra, condensa la dimensión humana de estos encuentros y la importancia de las palabras que sobreviven al momento en que fueron pronunciadas.

Mucho más que entrevistas: la historia detrás de los protagonistas

Retratos en la otra orilla no se limita a reproducir preguntas y respuestas. Su propuesta se apoya en el diálogo narrativo y en la reconstrucción del ambiente en el que se produjeron las conversaciones. Los lugares, las circunstancias personales y el contexto histórico adquieren un protagonismo esencial para comprender a los entrevistados y la época que les tocó vivir.

El resultado es un mosaico de países, ciudades y culturas que contribuyeron a forjar una identidad común en español y portugués. A través de 27 perfiles, el lector se acerca tanto a las figuras públicas como a las personas que había detrás de ellas, en unos relatos que combinan información periodística, memoria y sensibilidad literaria.

El volumen recupera una selección de las entrevistas que Miguel de los Santos ha publicado durante los últimos años en la revista Antena, editada por la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión (FARTV). La editorial Pie de Página ha reunido estos trabajos por su valor periodístico, cultural y humano, rescatando conversaciones que permiten volver sobre algunos de los nombres imprescindibles de la segunda mitad del siglo pasado.

Seis décadas de periodismo y una trayectoria de referencia

La publicación también reivindica la carrera de un profesional que ha sido testigo de algunas de las grandes transformaciones de los medios de comunicación en España. Miguel de los Santos desarrolló parte de su trayectoria en la Cadena SER, donde creó programas que dejaron huella y participó en una etapa decisiva para la evolución de la información radiofónica durante los años sesenta.

Su carrera continuó en Televisión Española, donde presentó formatos de éxito como La gran ocasión. También produjo documentales, entre ellos la serie América total, y cubrió acontecimientos internacionales como Eurovisión, el Festival de Viña del Mar y la gala de los premios Óscar.

A lo largo de su trayectoria ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos la Antena de Oro, el Micrófono de Oro, el Premio Ondas, el Premio Iberoamericano de Periodismo de la Fundación Carlos III y la Medalla de Oro del Festival de Nueva York.

En los últimos años, Miguel de los Santos ha mantenido su actividad como escritor. Su producción literaria incluye la novela Flor de avispa, a la que se suma ahora este volumen de retratos periodísticos que recupera algunos de sus encuentros más significativos al otro lado del Atlántico.

La presentación de Retratos en la otra orilla en Barcelona, prevista para el miércoles 28 de octubre, brinda así la oportunidad de acercarse a una obra que une periodismo, literatura y memoria histórica. Un libro que, a través de las voces de 27 protagonistas, recupera una época y reivindica el valor de la conversación como herramienta para comprender a las personas y el mundo en el que vivieron.