La impresionante trayectoria de Isabel Allende, Premio Planeta 2026: tres matrimonios, dos hijos y una pérdida que dio vida a un bestseller

A sus 84 años, Isabel Allende ha sido distinguida con el Premio Planeta 2026 por su obra La hora antes del alba, un relato que volverá a explorar el universo de La casa de los espíritus. La noticia, anticipada por ¡HOLA!, coloca nuevamente en el centro del debate cultural a una autora que ha mantenido un diálogo constante entre su vida personal y su obra a lo largo de los años, tocando temas como la memoria, la violencia y la búsqueda de supervivencia.

El galardón, que está dotado con un millón de euros, fue anunciado en Barcelona durante la 75.ª edición del premio, con la presencia de los Reyes Felipe VI y Letizia. Allende presentó su manuscrito bajo el título Los que faltan y con el seudónimo Luz Ventura, mientras que el autor valenciano Sergio Hernández Carrasco fue finalista con su obra La añoranza.

Un regreso al universo de La casa de los espíritus

La novela galardonada retoma la historia de Alba, nieta de Clara y uno de los personajes más relevantes de La casa de los espíritus. Publicada originalmente en 1982, esta obra catapultó a Allende a la fama y abrió un extenso relato familiar en el que se entrelazan la política, el deseo, la desigualdad y la violencia.

En La hora antes del alba, se narra el retorno de una mujer embarazada a su hogar tras haber sufrido torturas durante la dictadura chilena. La narrativa se adentra en las secuelas de la represión y en la posibilidad de reconstruir la vida tras un trauma. Asimismo, se reencuentra con algunos de los temas que han sido esenciales en la obra de Allende:

La memoria familiar como forma de resistencia.

El exilio y la búsqueda de identidad.

La violencia política y sus repercusiones íntimas.

La fortaleza de las mujeres para sobrevivir y alzar su voz.

Allende ha comentado que esta novela cierra el ciclo de La casa de los espíritus y que el regreso a Alba surge de una pregunta que sus lectores le han dirigido a lo largo de los años: qué sucedió con este personaje tras el desenlace de la primera novela.

Tres matrimonios y una familia presente en sus relatos

La historia personal de Allende está marcada por tres matrimonios. Su primer esposo fue Miguel Frías, con quien tuvo dos hijos, Paula y Nicolás. Posteriormente, se unió en matrimonio con el abogado estadounidense William Gordon, aunque esta relación culminó en divorcio. En 2019, Allende se casó con el abogado Roger Cukras.

La familia tiene un papel protagónico en su obra. Sus vivencias, los cambios de país y las pérdidas se transforman en personajes y tramas que han tocado el corazón de millones de lectores. No se trata de una autobiografía convencional; más bien, su literatura convierte las experiencias personales en narraciones que se entrelazan con grandes conflictos sociales.

La muerte de su hija Paula en 1992 significó uno de los momentos más duros de su vida. Paula falleció a los 28 años debido a una enfermedad metabólica. Durante el tiempo que estuvo hospitalizada, Allende comenzó a escribirle cartas. Así nació Paula, publicado en 1994, un libro de duelo que se ha convertido en uno de sus títulos más relevantes.

El eco de esa pérdida resonó más allá del círculo familiar. Paula sirvió como un canal para que muchos lectores abordaran temas como la enfermedad, el cuidado y el duelo. La autora logró convertir su dolor personal en una historia colectiva, mostrando la vulnerabilidad sin disfrazar el camino hacia la superación.

La huella social de una escritora global

Isabel Allende es una de las autoras hispanoamericanas más leídas en todo el mundo. Con más de 30 libros en su haber, traducidos a más de 40 idiomas, ha construido una comunidad de lectores global en torno a historias que giran en torno a mujeres, familias desplazadas y personajes que desafían los sistemas de poder.

Su influencia se extiende también a la defensa de los derechos de las mujeres. En sus novelas, las protagonistas no son meras figuras secundarias: son las que recuerdan, narran, resisten y toman decisiones. Esa perspectiva ha resultado fundamental para llevar discusiones sobre violencia, desigualdad y autonomía personal a una amplia audiencia.

Con el Premio Planeta, su presencia en el escenario editorial español se afianza aún más. Allende se convierte en la primera mujer latinoamericana en recibir este galardón desde Carmen Posadas, quien fue premiada en 1998, y es la vigésima primera mujer reconocida en los 75 años de historia del certamen.

Así, la trayectoria de Allende suma un nuevo capítulo en una carrera que comenzó con La casa de los espíritus. La escritora que transformó una saga familiar en un panorama político de Chile vuelve a contemplar a sus personajes más entrañables para dialogar sobre una sociedad que aún lidia con las marcas de la violencia.

Entre sus datos más curiosos se encuentran la presentación de su novela bajo un seudónimo, su nacimiento en Perú en 1942 y la decisión de revivir a Alba más de cuarenta años después. En sus relatos, los fantasmas no solo habitan el ámbito sobrenatural: son también recuerdos, ausencias y voces que insisten en no desvanecerse.