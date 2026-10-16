Isabel Allende gana el Premio Planeta con el regreso al universo de La casa de los espíritus

Isabel Allende vuelve a situarse en el centro de la actualidad literaria con uno de los reconocimientos más importantes de las letras en español. La escritora chilena ha ganado el Premio Planeta 2026 gracias a La hora antes del alba, una novela que recupera a los personajes y el universo de La casa de los espíritus, la obra que marcó un antes y un después en su trayectoria.

El galardón está dotado con un millón de euros, mientras que el finalista, Sergio Hernández, recibirá 200.000 euros por su novela La añoranza.

El fallo se ha anunciado durante la tradicional gala celebrada en Barcelona, una cita que este año ha adquirido una dimensión especial al coincidir con el 75 aniversario del certamen. Los Reyes Felipe VI y Letizia han presidido la velada, que ha reunido a representantes de la cultura, la política y los medios de comunicación. Entre los asistentes también han estado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

La convocatoria conmemorativa ha registrado una participación récord, con 1.424 originales presentados. Una cifra que confirma la capacidad del Premio Planeta para atraer a escritores de diferentes generaciones y consolidar su posición como uno de los acontecimientos literarios más destacados del calendario español.

Isabel Allende retoma la historia que cautivó a millones de lectores

A sus 84 años, Allende incorpora un nuevo hito a una carrera internacional que suma más de 73 millones de libros vendidos. La autora, nacida en Lima pero de nacionalidad chilena, ha conseguido el reconocimiento con una historia que responde a una pregunta que numerosos lectores llevaban décadas planteándose: qué ocurrió con Alba después del desenlace de La casa de los espíritus.

La escritora presentó su manuscrito bajo el seudónimo de Luz Ventura y con el título provisional Los que faltan. Finalmente, la novela ha llegado al certamen como La hora antes del alba, una narración centrada en la violencia política durante una dictadura.

En esta nueva entrega, la protagonista afronta las secuelas de la represión y el maltrato sufridos durante su encarcelamiento. Tras recuperar la libertad y embarazada, encuentra en su propia experiencia una razón para ayudar a otras personas. La maternidad, el amor y la memoria familiar adquieren un papel fundamental en una historia marcada por el miedo, la resistencia y la esperanza.

La autora explicó que la idea surgió de las preguntas que los lectores le habían trasladado durante años acerca del destino de Alba. Según relató durante su intervención, algunas ideas permanecen latentes hasta que encuentran el momento adecuado para convertirse en una historia. En este caso, la preocupación por el auge de los extremismos y los recuerdos del exilio que vivió tras el golpe de Estado de Chile en 1973 también han influido en la escritura.

Allende comenzó a trabajar en la novela el pasado 8 de enero, una fecha especialmente significativa para ella, ya que acostumbra a iniciar sus libros ese mismo día del año. La autora también destacó que el título hace referencia a las horas más oscuras de la noche, mientras que el seudónimo elegido conecta con los nombres luminosos que caracterizan a varios personajes de su célebre saga familiar.

El premio supone, además, un nuevo movimiento en la trayectoria editorial de la escritora en España, donde su obra se ha publicado tradicionalmente a través de Plaza & Janés. Su incorporación al catálogo de Planeta refuerza la proyección internacional del grupo editorial en un aniversario especialmente señalado.

Sergio Hernández conquista al jurado con una historia de amor y misterio

La otra gran noticia de la noche ha sido el reconocimiento a Sergio Hernández Carrasco, que ha quedado finalista con La añoranza. El autor valenciano, de 32 años, presentó su obra bajo el nombre ficticio de Martín Herrero y el título Los caminantes.

La novela transporta al lector a la Barcelona de 1959, donde Julia, una joven que está a punto de cumplir 18 años, huye de la Guardia Civil y encuentra refugio en una casa que cambiará el rumbo de su vida. Allí conoce a un traductor de francés del que se enamora, pero la desaparición del hombre abre una trama de secretos que se prolonga durante dos décadas.

El misterio cobra una nueva dimensión cuando la protagonista descubre un informe de las brigadas sociales franquistas que relaciona al traductor con un supuesto plan para asesinar al poeta Antonio Machado. La obra combina así el romance con la intriga histórica y la memoria de una época marcada por la represión.

Hernández, que trabaja como guionista en el ámbito del cómic y mantiene una estrecha relación profesional con Planeta Cómic, ha explicado que la escritura de esta novela ha supuesto un cambio decisivo en su vida. Su vínculo con el mundo editorial viene también de familia, ya que su padre es librero.

Durante su intervención, el escritor reivindicó la capacidad de la literatura para ofrecer refugio y esperanza, y agradeció la influencia de autores como Almudena Grandes, Javier Cercas, Carmen Laforet y Carlos Ruiz Zafón. La novela finalista se presenta, en este sentido, como una historia sobre las personas que encuentran en los libros una forma de resistencia y salvación.

Un aniversario histórico para el galardón literario

La edición de 2026 quedará marcada tanto por la celebración de los 75 años del Premio Planeta como por la elección de una figura de la dimensión internacional de Isabel Allende. Su victoria sitúa de nuevo en primer plano una obra que ha acompañado a varias generaciones de lectores y que ahora amplía su universo narrativo.

El resultado también da continuidad a una tradición reciente en la que autores de perfiles muy distintos han logrado hacerse con el galardón. En 2025, el ganador fue Juan del Val, distinguido por Vera, una historia de amor, novela ambientada en los círculos acomodados de Sevilla. El escritor madrileño concurrió entonces bajo el seudónimo de Elvira Torres y se llevó el millón de euros reservado al vencedor.

La finalista de aquella edición fue la gallega Ángela Banzas, que obtuvo 200.000 euros por Cuando el viento hable, una historia de suspense ambientada en la Galicia rural de la posguerra.

Con el reconocimiento a Allende, el Premio Planeta celebra su aniversario apostando por una autora de enorme alcance internacional y por una novela que devuelve a los lectores a uno de los territorios literarios más reconocibles de la narrativa contemporánea. Una nueva historia para un universo que, más de cuatro décadas después de su nacimiento, continúa despertando preguntas y emociones.