De Perú al mundo: Valladolid celebra el legado universal de César Vallejo

La obra de César Vallejo volverá a ocupar el centro de la conversación literaria internacional con la celebración de la séptima edición del Congreso Internacional «Vallejo Siempre». La cita tendrá lugar del 26 al 28 de octubre de 2026 en la Universidad de Valladolid, en la plaza del Colegio de Santa Cruz, número 6, y congregará a investigadores, docentes y estudiosos interesados en profundizar en la trayectoria y el pensamiento del poeta peruano.

En esta ocasión, la relación de Vallejo con España constituirá uno de los ejes principales del encuentro. A partir de esta conexión histórica, cultural y literaria, las jornadas propondrán nuevas aproximaciones a la obra del autor de Trilce y Poemas humanos, dos libros fundamentales para comprender la renovación de la poesía en lengua española durante el siglo XX.

Más allá del ámbito estrictamente académico, el congreso pretende favorecer el intercambio de ideas y acercar el universo vallejiano a quienes sienten interés por la literatura, las vanguardias y las grandes cuestiones humanas que atraviesan su escritura.

Una convocatoria respaldada por instituciones de ambos lados del Atlántico

La organización corre a cargo de la Universidad de Valladolid y del Centro de Estudios Vallejianos, con la colaboración y el auspicio de distintas entidades académicas y culturales de España, Perú y Reino Unido. Entre ellas figuran la Universidad César Vallejo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el UCL Centre of César Vallejo Studies de Londres, la Academia Peruana de la Lengua y la Embajada del Perú en España.

Esta cooperación internacional refuerza la dimensión del encuentro y consolida una iniciativa dedicada a mantener abierto el diálogo sobre el legado de un escritor cuya influencia trasciende su época y su país de origen.

Expertos de distintos países analizarán su legado

El programa contará con una amplia representación de especialistas procedentes de universidades y centros de investigación de Europa, América y Perú. Entre los participantes internacionales figuran Victoria Popova, del Instituto de Literatura Mundial A. M. Gorki de la Academia de Ciencias de Rusia; Stefania Di Leo, de la Universidad de Valladolid; Federico Bravo, de la Université Bordeaux Montaigne; Julio Vélez Sainz, de la Universidad Complutense de Madrid; y Enrique Foffani, vinculado a las universidades de Buenos Aires y Nacional de La Plata.

También estarán presentes Marina Maggi, de la Universidad de Bolonia; Alejo López, de la Universidad Nacional de La Plata; Dominic Moran, de Christ Church College de Oxford; Joseph Mulligan, de Weber State University; Alan Smith Soto, de Boston University; Víctor Vich, de la Pontificia Universidad Católica del Perú; y Stephen M. Hart, de University College London.

La nómina incluye, asimismo, a Jorge Kishimoto Yoshimura, del Centro de Estudios Vallejianos; Gustavo Lespada, de la Universidad de Buenos Aires; Mara Lucy García Sevilla, de Brigham Young University; Martha Canfield, de la Universidad de Florencia; Giovanna Minardi, de la Universidad de Palermo; Carla Beatriz Rodríguez Bulnes, de Maricopa Colleges; Leandro Limoccia, de la Universidad de Nápoles Federico II; Hugo Espinoza Rubio, de la Universidad Nacional Autónoma de México; y Owen Fortunato Brakspear, de la Universidad de Londres.

La representación peruana tendrá igualmente un papel destacado, con la participación de Francisco Távara Córdova, de la Universidad Ricardo Palma y del Centro de Estudios Vallejianos; Margarita del Rosario Angleró, de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras; Bethoven Medina y Miguel Pachas, de la Universidad César Vallejo; Florencio Luque, Niltón Velazco, Danilo Sánchez Lihón y Ronald Espinoza, vinculados a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; y Elmer Robles, de la Universidad Nacional de Trujillo.

Completan la relación de participantes Juvenal Sánchez Lihón, del Instituto de Estudios Vallejianos; Gladys Flores, de la Universidad Ricardo Palma; Jesús Cabel, de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica; David Durand, de la Universidad Marcelino Champagnat; y Franco Cavagnaro, de la Universidad Tecnológica del Perú.

Un recorrido internacional que mantiene viva la palabra vallejiana

Desde su puesta en marcha, el Congreso Internacional «Vallejo Siempre» ha construido una red de colaboración entre investigadores y lectores de distintas generaciones y procedencias. Sus seis ediciones anteriores han recorrido diversos escenarios vinculados a la investigación y la difusión de la literatura, con una primera convocatoria en 2014 en Lima, Trujillo y Santiago de Chuco, localidad natal del poeta.

Posteriormente, el encuentro se celebró en Montevideo en 2016, Salamanca en 2018, Nueva York en 2021, Londres y Oxford en 2022, y Palermo en 2024. Este itinerario ha contribuido a ampliar las perspectivas críticas sobre la vida y la producción literaria de César Vallejo (1892-1938), cuya escritura continúa despertando interés en distintos ámbitos culturales.

La nueva edición en Valladolid dará continuidad a esa trayectoria y pondrá nuevamente de relieve la capacidad de su poesía para abordar cuestiones que siguen interpelando al lector contemporáneo. A través de la investigación, el intercambio intelectual y la reflexión compartida, el congreso buscará demostrar que la obra de Vallejo no pertenece únicamente a la historia de la literatura, sino que permanece abierta a nuevas interpretaciones y lecturas desde el presente.

¿Quién fue César Vallejo?

César Vallejo (1892-1938) fue un poeta, escritor y periodista peruano, considerado una de las figuras más influyentes de la literatura en lengua española del siglo XX. Nacido en Santiago de Chuco, destacó por una obra innovadora y profundamente humana, marcada por el dolor, la injusticia social, la solidaridad y la condición humana. Entre sus libros más emblemáticos figuran Los heraldos negros, Trilce y Poemas humanos, obras que revolucionaron el lenguaje poético de su época. Tras vivir en París, donde pasó sus últimos años, falleció en 1938. Su legado literario permanece vigente por la fuerza de su palabra y su compromiso con los más desfavorecidos.