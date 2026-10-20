Una propuesta literaria para Halloween: el terror que se hereda y nunca duerme

Un padre y su hijo recorren Argentina por carretera, mientras una sociedad secreta demanda aquello que el niño lleva en su interior. En Nuestra parte de noche, Mariana Enríquez transforma ese viaje en una pesadilla que entrelaza lo familiar, lo político y lo sobrenatural.

Publicada por Anagrama en 2019, esta novela se alzó con el Premio Herralde de Novela y ha logrado afianzarse como uno de los textos más significativos del terror contemporáneo en español. Su extensión —la edición mencionada cuenta con 672 páginas— podría parecer abrumadora al principio, pero permite a la autora desarrollar un universo vasto, repleto de épocas, voces y amenazas diversas.

Un viaje contra la herencia

Juan Peterson es médium. Su habilidad para comunicarse con lo sobrenatural lo ha convertido en un instrumento de la Orden, una organización secreta formada por familias influyentes. Después de la muerte de su esposa, inicia un trayecto con su hijo Gaspar desde Buenos Aires hacia el norte del país.

Gaspar no es un compañero cualquiera. Ha heredado los poderes de su padre, así como una carga que Juan busca ahorrarle. El dilema central no se limita a escapar de una secta o de una fuerza oscura: radica en determinar si una familia es capaz de romper las cadenas de una herencia marcada por la violencia.

La relación entre ambos es el eje de la novela. Juan, con su salud deteriorada, es consciente del coste físico de sus habilidades, mientras que Gaspar debe enfrentarse a un futuro que aún no puede comprender. El terror se manifiesta en dos niveles:

Como una amenaza sobrenatural, relacionada con la Orden y la Oscuridad.

Como un conflicto personal entre un padre que protege y un hijo que debe madurar demasiado rápido.

El horror también tiene historia

Enríquez sitúa una parte significativa de la trama en la época de la dictadura militar argentina. La represión, las desapariciones y las desigualdades sociales no son meros adornos históricos: constituyen un mecanismo del miedo.

La narrativa establece un vínculo entre el poder de la Orden y el de las élites económicas y políticas. Sus miembros buscan desafiar a la muerte mediante rituales y sacrificios, mientras el país se encuentra inmerso en un periodo de violencia institucional. La comparación resulta incómoda, ya que el horror sobrenatural no eclipsa al real; más bien, lo intensifica.

Este cruce explica la peculiaridad del libro. Nuestra parte de noche no se limita a mostrar fantasmas, médiums o ceremonias macabras. También aborda cuestiones sobre cuerpos controlados, familias que acumulan privilegios y heridas históricas que no se desvanecen al cambiar de calendario. Así, el terror de Mariana Enríquez es tan político como doméstico.

La narración abarca distintos momentos y lugares, adoptando diversas formas. Incluye pasajes de novela familiar, escenas de iniciación, investigación histórica y episodios que roza el horror cósmico. Se divide en seis partes y avanza como un rompecabezas que el lector debe ensamblar.

Una novela exigente, con zonas irregulares

La mayor virtud de la obra se encuentra en sus atmósferas. Mariana Enríquez logra transformar una casa, una carretera o un espacio deshabitado en lugares amenazantes. La sensación de peligro se manifiesta antes de que aparezca la explicación, lo que permite que algunas escenas conserven su fuerza, incluso cuando el lector ya conoce las reglas del mundo narrativo.

También sobresale la mezcla de referencias. La novela incorpora elementos de la tradición gótica y del horror cósmico, pero los sitúa en paisajes argentinos, en la memoria de la dictadura y en conflictos sociales reconocibles. El resultado hace que el terror no se sienta como una fórmula importada.

Sin embargo, no todo funciona con la misma intensidad. Tanto su extensión como sus numerosas digresiones pueden entorpecer la lectura. Algunas subtramas parecen alejarse demasiado del conflicto central, y la fusión entre realismo histórico y fantasía puede resultar irregular. Esta ambición es, al mismo tiempo, una de las más grandes virtudes y uno de los riesgos del texto.

A pesar de ello, la novela brinda razones suficientes para recomendarla:

Motivo Qué aporta Terror sobrenatural Una amenaza asociada a médiums, rituales y una entidad oscura Contexto histórico Una reflexión sobre el trauma de la dictadura argentina Conflicto familiar La lucha de un padre por resguardar a su hijo Crítica social Una exploración sobre poder, riqueza, violencia y herencia Construcción atmosférica Escenarios inquietantes y escenas memorables

Por qué leerla en Halloween

Nuestra parte de noche no se limita a buscar el sobresalto. Su miedo se desarrolla lentamente y se ancla en la sospecha de que las fuerzas más amenazantes no residen en lugares lejanos, sino en el seno de las familias, las instituciones y la propia historia.

Resulta una recomendación ideal para quienes buscan un terror adulto, literario y con trasfondo político. No es una lectura ligera ni breve, pero sí se presenta como una experiencia intensa. Es aconsejable dedicarle tiempo y aceptar que no todas sus respuestas se ofrecen de manera directa.

El libro deja una huella persistente: la de un padre que atraviesa el país con su hijo, esforzándose por evitar que el pasado defina su futuro. En esa carretera, Argentina se transforma en un escenario de fantasmas, secretos y cicatrices abiertas; una oscuridad que, al cerrar el libro, tarda un tiempo considerable en desvanecerse.