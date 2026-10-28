Miami Dade College y CIS University aterrizan en Madrid con su modelo de innovación educativa

La alianza entre Miami Dade College y CIS University da un nuevo paso adelante con el lanzamiento de un espacio dedicado al emprendimiento y la innovación en Madrid. Este convenio establece una colaboración académica enfocada en la investigación aplicada, la transformación digital y la generación de proyectos empresariales.

El acuerdo fue firmado por María Díaz de la Cebosa, presidenta de CIS University, y Madeline Pumariega, presidenta de Miami Dade College. La principal novedad de esta colaboración es la implementación de The Idea Center en el campus madrileño, siendo esta la primera vez que este modelo desarrollado por la institución estadounidense llega a España.

Un laboratorio para convertir ideas en proyectos

The Idea Center se posicionará como un espacio de trabajo colaborativo para estudiantes, investigadores y empresas. El objetivo es que el alumnado pase de una idea preliminar a proyectos concretos y viables, usando la tecnología emergente y la inteligencia artificial como aliados en este proceso.

El programa combinará formación práctica y desarrollo de competencias que hoy son imprescindibles en el mercado laboral:

Emprendimiento y creación de empresas.

Pensamiento crítico y resolución de problemas.

Liderazgo y trabajo en equipo.

Uso responsable de la inteligencia artificial.

Investigación aplicada y transformación digital.

No se trata únicamente de aprender a manejar nuevas herramientas. La colaboración busca formar profesionales que sepan utilizarlas de manera responsable, creativa y con criterio. «La inteligencia artificial está cambiando nuestra manera de aprender y trabajar, pero el liderazgo auténtico seguirá dependiendo de las personas», destacó María Díaz de la Cebosa.

La iniciativa también busca estrechar la conexión entre la enseñanza universitaria y las demandas de empresas e instituciones. Con esa intención, el centro en Madrid aspira a convertirse en un lugar de encuentro para abordar problemas reales y crear redes de colaboración internacional.

Intercambios entre Madrid y Miami

De cara al próximo curso académico, Miami Dade College y CIS University tienen previsto iniciar programas de movilidad para estudiantes, docentes e investigadores. Este intercambio amplificará la experiencia internacional de todos los participantes y facilitará la creación de proyectos conjuntos.

La cooperación se fundamenta en una relación previa entre ambas instituciones. Uno de sus lazos más relevantes ha sido el Programa Camino de Santiago, donde estudiantes de Miami Dade College han compartido actividades de liderazgo e intercambio cultural con jóvenes españoles e internacionales.

El nuevo convenio expande esta dimensión cultural y académica mediante una agenda centrada en la innovación:

Área de colaboración Objetivo Emprendimiento Transformar ideas en proyectos empresariales Inteligencia artificial Aplicar nuevas tecnologías a la formación y los negocios Investigación Desarrollar iniciativas conjuntas de carácter aplicado Movilidad Facilitar intercambios de estudiantes, docentes e investigadores Redes internacionales Conectar universidad, empresas e instituciones

La colaboración también permitirá a los estudiantes conocer dos ecosistemas tecnológicos diferentes. Madrid brindará su estatus como un destacado centro universitario y empresarial europeo, mientras que Miami presentará el entorno de innovación y emprendimiento desarrollado por la institución norteamericana. Miami Dade College ha calificado este acuerdo como una oportunidad para potenciar los programas de emprendimiento y los intercambios entre ambas ciudades.

Madrid como punto de conexión internacional

La llegada de The Idea Center refuerza la proyección internacional de CIS University, que mantiene un modelo educativo orientado al estadounidense en Madrid. El centro ofrece a sus estudiantes la posibilidad de empezar su formación en España y continuar en universidades del sistema norteamericano, gracias al reconocimiento de créditos.

La instalación de este espacio de innovación añade una dimensión práctica al modelo. Los estudiantes tendrán la oportunidad de trabajar en proyectos, empresas y con profesionales de distintos países, en un ambiente donde la formación tecnológica se complementa con habilidades personales y sociales.

Para Miami Dade College, este acuerdo significa llevar por primera vez a España el modelo de The Idea Center. Para CIS University, representa una ocasión clave para consolidar su campus como un entorno de conexión entre educación superior, emprendimiento y tecnología.

Esta iniciativa ubica a Madrid en el centro de una colaboración académica que une movilidad, innovación y cultura internacional. El próximo curso ofrecerá la oportunidad de observar cómo se traduce este convenio en proyectos concretos y qué nuevas redes se gestan entre estudiantes, universidades y empresas de ambas orillas del Atlántico.