Nace ATELIER22, la nueva agencia de influencers que apuesta por el talento, la cercanía y las grandes oportunidades

La agencia, vinculada al proyecto empresarial detrás de Boulevard22, se especializa en moda, belleza y lifestyle y cuenta con perfiles como Alessandro, Laura Medina y Carla Asensi. Su filosofía apuesta por acompañar a cada creador y construir colaboraciones con marcas que encajen con su personalidad.

El sector de los creadores de contenido sigue creciendo y cada vez son más los proyectos que apuestan por profesionalizar el talento digital. En este contexto nace ATELIER22, una nueva agencia de representación especializada en moda, belleza y lifestyle que llega con una idea clara: acompañar a los influencers en su desarrollo profesional, ayudarles a encontrar nuevas oportunidades y cuidar cada colaboración para que encaje con su identidad.

La iniciativa forma parte del proyecto de Juan Manuel Rivera Chacón, conocido en redes sociales como Juanmasaurus y creador de la agencia de influencers Boulevard22. Con ATELIER22, el proyecto suma una nueva apuesta dentro de una industria en la que la creatividad, la personalidad y la conexión con la audiencia se han convertido en elementos fundamentales.

Entre los perfiles vinculados a la agencia se encuentran Alessandro, Laura Medina y Carla Asensi, creadores que forman parte de una propuesta centrada en trabajar de cerca con cada talento y entender qué le hace diferente. Porque, en un mundo en el que cada vez hay más perfiles en redes sociales, conocer a las personas que hay detrás de cada cuenta puede marcar la diferencia.

Una agencia que pone a sus talentos en el centro

La filosofía de ATELIER22 parte de una idea sencilla: no hay dos creadores iguales. Cada influencer tiene su estilo, su forma de comunicar y una comunidad con la que ha construido una relación propia. Por eso, la agencia apuesta por una representación personalizada, en la que las decisiones se toman teniendo en cuenta las características y los objetivos de cada talento.

Su trabajo comienza por conocer bien a los creadores, escuchar sus intereses y valorar junto a ellos las propuestas que reciben. A partir de ahí, la agencia busca seleccionar proyectos que encajen con su imagen y que les permitan seguir creciendo sin perder aquello que les hace únicos.

La intención es ir más allá de la gestión de campañas publicitarias. ATELIER22 plantea un acompañamiento que abarca desde la primera propuesta de una marca hasta la publicación final del contenido, cuidando los detalles y manteniendo una comunicación cercana durante todo el proceso.

Esta forma de trabajar responde a una realidad cada vez más presente en el sector: los influencers ya no solo crean contenido, sino que también construyen una identidad profesional que necesita planificación, estrategia y una gestión adecuada de las oportunidades comerciales.

Moda, belleza y lifestyle: el universo de ATELIER22

La agencia centra su actividad en tres sectores estrechamente relacionados con las tendencias y las redes sociales. La moda, la belleza y el lifestyle se han convertido en espacios en los que los creadores pueden inspirar a sus seguidores, descubrir nuevas propuestas y acercar productos y experiencias a comunidades con intereses comunes.

Para las marcas, colaborar con un influencer supone encontrar una manera diferente de comunicarse con el público. Para los creadores, estas colaboraciones representan una oportunidad de desarrollar su carrera y trabajar con empresas que compartan sus gustos y su estilo.

Sin embargo, para que una colaboración funcione, es importante que exista una conexión entre todas las partes. Una campaña debe tener sentido para la marca, pero también para el creador y para las personas que siguen sus contenidos. De ahí la importancia de elegir bien cada proyecto y cuidar la manera en que se presenta.

ATELIER22 apuesta precisamente por ese equilibrio. Su objetivo es conectar a sus talentos con oportunidades que encajen con su personalidad, favoreciendo colaboraciones naturales y coherentes con la imagen que cada uno ha construido en redes sociales.

El valor de una representación cercana

En un mercado tan dinámico como el de la influencia digital, la gestión profesional puede resultar decisiva para aprovechar las oportunidades que surgen. Negociar con marcas, coordinar campañas, planificar contenidos y valorar nuevas propuestas son tareas que requieren tiempo y atención, especialmente cuando un creador busca seguir creciendo.

Contar con una agencia que conozca sus prioridades permite abordar ese proceso con mayor acompañamiento. No se trata únicamente de conseguir más colaboraciones, sino de seleccionar aquellas que aporten valor y contribuyan al desarrollo de una carrera a largo plazo.

Ese es uno de los pilares de ATELIER22: trabajar junto a sus talentos, mantener una relación directa con ellos y cuidar cada proyecto desde el principio hasta el final. La agencia busca que sus representados puedan centrarse en lo que mejor saben hacer, crear contenido y conectar con su comunidad, mientras las oportunidades profesionales se gestionan de forma coordinada.

La cercanía también resulta importante a la hora de construir relaciones duraderas con las marcas. Conocer las necesidades de las empresas y, al mismo tiempo, respetar la identidad de los creadores permite buscar puntos de encuentro que beneficien a ambas partes.

Un nuevo proyecto con la mirada puesta en el futuro

Con Alessandro, Laura Medina y Carla Asensi entre los perfiles vinculados a la iniciativa, ATELIER22 comienza su recorrido con la intención de hacerse un espacio propio dentro del sector de la representación de influencers.

Su nacimiento se suma al crecimiento de una industria que ha transformado la manera en que las marcas se relacionan con sus consumidores y que ofrece nuevas posibilidades a quienes han encontrado en las redes sociales una vía para desarrollar su talento.

En este escenario, la diferenciación no depende únicamente de la visibilidad, sino también de la capacidad para construir una identidad reconocible, elegir bien las colaboraciones y mantener una relación auténtica con la audiencia. La agencia quiere acompañar a sus talentos en ese camino, ayudándoles a identificar oportunidades que encajen con su evolución profesional.

ATELIER22 nace con la voluntad de crecer junto a sus creadores, cuidar su identidad y convertir nuevas oportunidades en proyectos con sentido. Una propuesta que pone a las personas en el centro y que apuesta por una representación cercana en tres sectores donde la creatividad y la personalidad tienen mucho que decir.