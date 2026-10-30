Pintor peruano Leovigildo Cristóbal recibe en Madrid la prestigiosa Medalla Cecilio Pla y Gallardo

Este 29 de octubre, el nombre del pintor peruano afincado en España, Leovigildo Cristóbal Valvede se asoció con una de las citas más relevantes en el ámbito de las artes plásticas en España. En la inauguración del 93 Salón de Otoño, fue galardonado en Madrid con la Medalla de Pintura Cecilio Pla y Gallardo, otorgada por la Asociación Española de Pintores y Escultores (AEPE).

El evento tuvo lugar en la Casa de Vacas, situada en el parque del Buen Retiro, un espacio cultural que fusiona pintura, escultura y nuevas perspectivas sobre la creación artística. La presencia de Cristóbal aporta un aire internacional al certamen, que busca mantener su legado histórico al mismo tiempo que se conecta con las tendencias culturales contemporáneas.

Un premio vinculado a la historia del arte español

El Salón de Otoño fue fundado en 1920 y la AEPE lo destaca como uno de los certámenes artísticos más veteranos y respetados de España. En esta 93 edición, se exhiben obras seleccionadas en una muestra que estará abierta al público hasta el 29 de noviembre, con acceso gratuito y horarios de 10:00 a 21:00 horas.

La Medalla Cecilio Pla y Gallardo es parte de un grupo de distinciones que rinden homenaje a figuras destacadas en las bellas artes españolas. Entre los nombres que se recuperan se encuentran los de Eduardo Chicharro, Joaquín Sorolla, Mariano Benlliure, Miguel Blay y Marcelina Poncela de Jardiel.

Para esta edición, se han previsto 21 galardones que incluyen premios de acceso abierto y reconocimientos honoríficos. Esta mezcla representa una de las tendencias más notables del certamen: mantener una estructura institucional, a la vez que se abren espacios para trayectorias y lenguajes diversos.

Durante la ceremonia, la medalla fue entregada por Alejandro Aguilar Soria y el cónsul del Perú en España, D. Arturo Chipoco. Este acto subrayó el carácter internacional del evento y posicionó la carrera de Cristóbal en una conversación mucho más amplia sobre el intercambio de artistas latinoamericanos en Europa.

Una plataforma para la creación contemporánea

La exposición en la Casa de Vacas se configura como un punto de encuentro entre artistas, público y críticos. La AEPE ha definido esta edición como una opción decidida hacia la promoción y difusión de la creación artística contemporánea, priorizando la convivencia de distintas disciplinas y generaciones.

Este enfoque se alinea con varias novedades en el ámbito cultural actual:

Aumento de la representación de artistas de procedencias diversas.

Revalorización de certámenes históricos como espacios de descubrimiento.

Convivencia entre premios honoríficos y premios de acceso abierto.

Creciente interés por acercar las artes plásticas a audiencias no especializadas.

Rescate de figuras históricas para entender mejor el presente artístico.

La apertura del evento estuvo presidida por José Gabriel Astudillo López, en su calidad de presidente de la AEPE, junto al vicepresidente, Juan Manuel López Reina, y la secretaria general, M.ª Dolores Barreda Pérez. También asistieron representantes institucionales, miembros del jurado, artistas seleccionados, socios de honor e invitados del ámbito cultural.

La inauguración incluyó un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de tragedias recientes. Este gesto introdujo una tocada de seriedad en una gala dedicada a resaltar la creación artística.

El valor de una presencia internacional

El galardón a Leovigildo Cristóbal no solo reconoce a un pintor peruano. También subraya el papel crucial que juegan las exposiciones y los premios en la creación de lazos culturales entre América Latina y Europa.

En los últimos años, el mundo del arte ha puesto un mayor énfasis en la movilidad de los creadores, en los intercambios institucionales y en la importancia de ampliar los relatos del arte contemporáneo. En este sentido, la inclusión de Cristóbal en el Salón de Otoño aporta una perspectiva peruana a una larga tradición expositiva española que ya cuenta con más de un siglo de historia.

Además, la programación de la AEPE mantiene una conexión directa con otros espacios emblemáticos de Madrid. La Casa de Vacas ha acogido exposiciones asociadas a premios nacionales de pintura y escultura, consolidándose como un punto clave para la difusión de las artes visuales en la capital.

La muestra del 93 Salón de Otoño estará disponible para su visita hasta el 29 de noviembre en el parque del Buen Retiro. En este contexto, la distinción otorgada a Cristóbal se integra en una edición que conjuga memoria, apertura internacional y nuevas formas de entender la creación artística.

Acerca de Leovigildo Cristóbal Valvede

Leovigildo Cristóbal Valverde es un destacado pintor peruano, nacido el 2 de octubre de 1953 en Ticllos, provincia de Bolognesi, región Áncash (Perú). Su obra artística constituye una expresión de identidad y reivindicación de la cultura andina, inspirada en las antiguas civilizaciones precolombinas y en las tradiciones ancestrales de su tierra natal.

Formado en la Escuela Regional de Bellas Artes Teófilo Castillo de Huaraz, la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, en Lima, y la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, ha desarrollado una importante trayectoria internacional, estableciendo su residencia en España desde finales de los años ochenta.

Su pintura destaca por el tratamiento del color, las formas geométricas y las composiciones inspiradas en el universo andino, especialmente en la figura de la mujer, sus vestimentas y tradiciones. Heredero de una familia de tintoreros, hilanderos y tejedores, incorpora a su lenguaje plástico los conocimientos ancestrales sobre los pigmentos naturales y las técnicas tradicionales de los pueblos del antiguo Perú.

A lo largo de su carrera ha participado en numerosas exposiciones y bienales internacionales en Europa y América. Entre sus reconocimientos figuran el Primer Premio Nacional de Pintura del Banco Popular del Perú (1980), el título de Patrimonio Cultural Vivo de la Región Áncash (2008) y el Premio Tritoma de la Asociación Española de Pintores y Escultores (2017). En octubre de 2026 recibió la Medalla de Pintura Cecilio Pla y Gallardo, otorgada por la AEPE en el 93 Salón de Otoño de Madrid.

Su trayectoria representa un puente cultural entre Perú y España, llevando la riqueza histórica, cromática y espiritual de los Andes a los escenarios internacionales del arte.