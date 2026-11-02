JAZZMADRID amplía sus horizontes con voces únicas y ritmos de todo el mundo

Durante una semana, Madrid transforma su ambiente mientras el jazz deja de ser una etiqueta restrictiva. JAZZMADRID reúne a músicos de Europa, África, América y Oceanía, sumando una notable representación local.

La programación abarca desde el swing y el soul hasta la improvisación del jazz contemporáneo. El resultado es un cartel que integra artistas consagrados, nuevas voces y proyectos que transitan la delgada línea entre el jazz, la electrónica y músicas del mundo.

Una semana de contrastes

Uno de los grandes atractivos del festival es Richard Bona, un bajista y cantante camerunés cuya carrera fusiona las tradiciones africanas con el jazz, la fusión y otros lenguajes globales. Su actuación encarna una de las premisas fundamentales del festival: concebir el jazz como un espacio para el intercambio cultural.

Otro de los nombres destacados es Mark Guiliana, un baterista y compositor estadounidense conocido por su enfoque en la electrónica, la experimentación sonora y la improvisación. Su proyecto Beat Music investiga la conexión entre el jazz y la cultura digital, presentando una propuesta que se aleja de los formatos tradicionales sin renunciar al ritmo.

El cartel también incluye a artistas con trayectorias y sensibilidades diversas:

Julieta Rada , una prominente voz de la nueva música uruguaya.

, una prominente voz de la nueva música uruguaya. Jessie Gordon , cantante australiana que reinterpreta el legado del jazz clásico.

, cantante australiana que reinterpreta el legado del jazz clásico. Shrizz N’ Maze feat. Greg Boyer , un proyecto que se nutre de la fusión de estilos y la vanguardia contemporánea.

, un proyecto que se nutre de la fusión de estilos y la vanguardia contemporánea. Tom Ribeira , un representante de las nuevas propuestas que enriquecen el actual panorama del género.

, un representante de las nuevas propuestas que enriquecen el actual panorama del género. Nate Smith, un baterista aclamado por su combinación de precisión técnica, groove y sensibilidad en la composición.

La diversidad no solo radica en la procedencia de los artistas. También se manifiesta en las maneras de componer y en la interacción con otros géneros. El festival presenta en un mismo trayecto la herencia del jazz clásico, las músicas afroamericanas, los sonidos iberoamericanos y las herramientas de producción contemporáneas.

Más allá del concierto

JAZZMADRID va más allá del simple recital. La edición incorpora encuentros y actividades que permiten examinar cómo está evolucionando el jazz y qué nuevos horizontes puede explorar en el futuro.

Entre las propuestas paralelas encontramos El jazz en Latinoamérica, un encuentro liderado por Javi Bayo que pone de relieve las conexiones entre este género y las variadas tradiciones musicales del continente. La programación también incluye Tempo Futuro, centrada en las nuevas direcciones de la creación jazzística.

Estas actividades enriquecen el festival, promoviendo el análisis y el diálogo. El jazz se presenta así no solo como música en vivo, sino como una expresión artística capaz de conversar con la historia, la identidad y los cambios tecnológicos.

La elección de los espacios también subraya esta vocación inclusiva. Los conciertos se distribuyen en múltiples escenarios de Madrid, lo que facilita el acceso al festival a un público diverso y evita centralizar la actividad en un único lugar. En 2026, el programa global se desarrollará del 2 de octubre al 30 de noviembre, con más de 130 conciertos y presencia en varios barrios y centros culturales de la capital.

Un género en movimiento

La programación de esta semana confirma una tendencia clara en la escena internacional: el jazz contemporáneo se edifica sobre el cruce de estilos. El hip hop, el funk, el soul, la electrónica, el flamenco y las músicas latinas coexisten con las estructuras tradicionales del género.

Este movimiento también contribuye a atraer a oyentes que, de otro modo, no se acercarían a este tipo de música desde sus formas más clásicas. La participación de artistas como Mark Guiliana o Nate Smith pone de manifiesto cómo la batería puede desempeñar un papel fundamental en la evolución del lenguaje jazzístico, mientras que intérpretes como Julieta Rada y Jessie Gordon evidencian distintas formas de actualizar la canción y la interpretación.

En definitiva, JAZZMADRID nos ofrece una semana en la que la tradición no se convierte en un límite, sino en un punto de partida. Entre el swing, la improvisación y los sonidos digitales, Madrid reafirma su lugar como un escenario donde el jazz demuestra su capacidad de transformación sin renunciar a su esencia.

Las entradas para los conciertos y toda la información sobre la programación oficial están disponibles en la web del festival.