El Ayuntamiento de Madrid confirma el día de noviembre en el que será el encendido de luces

Madrid ha establecido la fecha para iniciar oficialmente la temporada navideña. El Ayuntamiento se encargará del encendido de las luces el sábado 21 de noviembre, en un acto especial que tendrá lugar en la plaza de Cibeles, según ha comunicado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

La iluminación estará activa hasta el 6 de enero, Día de Reyes, y transformará nuevamente las principales arterias de la ciudad en un magnífico escenario para la época navideña.

Cibeles será el núcleo del encendido

El evento inaugural se llevará a cabo en la emblemática plaza de Cibeles. Desde el Consistorio, se está organizando un espectáculo con música y otras sorpresas para ofrecer una experiencia mejorada al público en comparación con ediciones anteriores. Esta cita ha sido presentada como una oportunidad para “desconectar” de la intensa actualidad política, justo en el contexto de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre.

Elegir el sábado facilitará la llegada de vecinos y visitantes, aunque aún quedan por desvelarse los detalles del horario y el programa completo del espectáculo. De esta manera, la plaza volverá a ser un punto clave en el calendario festivo de la ciudad.

El encendido dará inicio a varias semanas repletas de actividades comerciales, culturales y turísticas. Las luces acompañarán los tradicionales paseos por el centro y las visitas a lugares icónicos como la Puerta del Sol, la Gran Vía y el entorno de Cibeles.

Más de 14 millones de luces LED

La campaña navideña se caracterizará por un despliegue de más de 14 millones de luces LED y 164 kilómetros de cadenetas, según la información divulgada sobre esta instalación. Además, el montaje incluirá 14 grandes abetos ubicados en diversos puntos de la ciudad.

Entre las novedades destaca la incorporación de un gran abeto en Cibeles, mientras que el tradicional árbol de la Puerta del Sol seguirá condicionado por los trabajos de instalación y las circunstancias recientes de la plaza.

El calendario previsto es el siguiente:

Fecha Actividad Sábado 21 de noviembre Encendido oficial en la plaza de Cibeles Del 21 de noviembre al 6 de enero Alumbrado navideño en Madrid Miércoles 6 de enero Último día de iluminación

La instalación de las luces comenzó semanas antes del anuncio oficial y se ha realizado por fases. Los últimos trabajos abarcan las pruebas técnicas y la colocación de los elementos decorativos en las áreas más transitadas.

Con esta fecha, Madrid da un paso adelante para marcar el inicio visible de su temporada navideña, activando uno de los momentos más anticipados del otoño urbano: cuando Cibeles brille, la capital habrá entrado oficialmente en la Navidad.