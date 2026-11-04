C. Tangana reaparece con una nueva canción sobre la pérdida y la paternidad después de tres años

C. Tangana retorna al panorama musical con una canción que aborda el duelo, los retos de ser padre y la necesidad de reflexionar sobre su legado. Milko Freestyle es la primera entrega que el artista lanza de manera personal en tres años, marcando el inicio de un nuevo disco.

La canción, lanzada en plena madrugada, entrelaza dos momentos significativos en la vida del músico: el nacimiento de su hijo y la muerte de su amigo y colaborador Óscar Botello, conocido como Milkman, quien falleció en febrero. La letra se presenta como una conversación pendiente y un manifiesto sobre lo que está por venir.

Una canción marcada por la pérdida

Milko Freestyle está dedicada al rapero, productor y artista visual mexicano, con quien C. Tangana había colaborado. La pieza refleja la ausencia y la confusión que provoca una muerte en medio del flujo de la vida personal. El artista transforma esta tensión en una propuesta musical de tono directo, alejada de cualquier regreso convencional.

La experiencia de la pérdida se fusiona con la llegada de la paternidad. El nacimiento de su hijo trae consigo una nueva responsabilidad y lleva al músico a cuestionarse qué huella desea dejar. En la canción, esta reflexión abarca desde el nombre del hijo hasta su sed creativa y la continuidad de su carrera, que en los últimos tiempos también se ha orientado hacia el cine.

El tema sintetiza esta transformación en varios aspectos:

La muerte de Óscar Botello , un colaborador cercano.

, un colaborador cercano. La llegada de su hijo.

La revisión de su legado personal y artístico.

El anuncio de una nueva etapa discográfica.

La llegada de una nueva era

La canción también regresa a un C. Tangana más rapero y combativo. El artista se encuentra en Madrid, donde ha declarado que está trabajando en nuevos proyectos y preparando otro álbum. Esta declaración reafirma que la música vuelve a ser central, tras un periodo de menor visibilidad en este ámbito.

Este regreso se produce tres años después de su anterior lanzamiento personal, a pesar de que su actividad creativa no ha cesado. Durante este tiempo, el músico ha mantenido su presencia en el dominio público y ha fortalecido su interés por el lenguaje del cine. Ahora, Milko Freestyle establece un puente entre estas diversas facetas, sin dividir su experiencia vital de su proceso creativo.

El cierre del tema tiene un tono desafiante. La noción de resurrección y el mensaje dirigido a quienes dudaban actúan como un aviso: el silencio no significaba rendirse. El nuevo disco, cuyos detalles aún no se han concretado en la información disponible, se presenta como un paso más en una carrera que ahora aborda de forma frontal sus cambios personales.

Con Milko Freestyle, C. Tangana transforma el duelo y la paternidad en el inicio de una nueva etapa, donde la memoria de un amigo y la responsabilidad de dejar un legado significativo se entrelazan.