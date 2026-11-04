Cristina Fernández Cubas, premio Cervantes 2026

Cristina Fernández Cubas ha sido galardonada con el Premio Cervantes 2026, un homenaje a su extensa carrera de casi cincuenta años, donde lo cotidiano se convierte en algo extraordinario. La noticia reafirma la relevancia de una autora que ha elevado el cuento a una forma literaria de gran calado.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, fue el encargado de anunciar la decisión del jurado, que resaltó «la originalidad, la excelencia y la coherencia» de una producción que resulta crucial para la evolución del relato contemporáneo y de la literatura fantástica en español. Este prestigioso galardón tiene un valor de 125.000 euros.

Una autora esencial del cuento

Originaria de Arenys de Mar y nacida en 1945, Cristina Fernández Cubas ha forjado una carrera caracterizada por la brevedad, la ambigüedad y una perspectiva incisiva sobre la naturaleza humana. Sus relatos rara vez ofrecen respuestas definitivas, dejando al lector ante la incertidumbre de discernir qué aspectos corresponden a la realidad y cuáles son obras de la fantasía.

Entre sus obras más destacadas se encuentran:

Mi hermana Elba

Los altillos de Brumal

Parientes pobres del diablo

La habitación de Nona

El jurado también ha puesto en valor el relato breve como «una forma de expresión autónoma capaz de lograr la máxima intensidad estética y profundidad emocional». Esta decisión resalta un género que, durante muchos años, ha quedado en la sombra de la novela, aunque ha influido en numerosas generaciones de autores.

La escritura de Fernández Cubas indaga en las fronteras entre lo cotidiano y lo inquietante. Sus personajes desafían las normas sociales y los valores tradicionales, mientras sus narradores manejan con cuidado los silencios y cambios de perspectiva. De este modo, una escena del día a día puede tornarse perturbadora sin la necesidad de elementos sobrenaturales.

Una trayectoria reconocida

El Premio Cervantes corona una serie de distinciones que ya habían puesto de manifiesto la relevancia de su obra. En 2016, obtuvo el Premio Nacional de Narrativa y en 2023 recibió el Premio Nacional de las Letras Españolas, que apreció «la magia de su narrativa» y su destreza en la concisión.

Este nuevo reconocimiento también amplía la representación femenina en la lista de ganadores del Cervantes, aunque la brecha entre autores y autoras continúa siendo significativa. Fernández Cubas se une a un linaje que incluye a escritoras como Ana María Matute, Dulce María Loynaz, Elena Poniatowska e Ida Vitale.

La ceremonia de entrega tendrá lugar el 23 de abril en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá, en Madrid, con la presencia de los Reyes. Será una ocasión institucional para celebrar una obra que ha hecho de la extrañeza un camino hacia el conocimiento y del cuento un territorio literario propio.

El jurado ha enfatizado que sus relatos mantienen un diálogo constante con la literatura latinoamericana de lo extraño y que han pavimentado el camino para nuevas voces narrativas. En esa combinación de independencia, imaginación y precisión reside la relevancia de una autora que sigue demostrando que en pocas páginas puede encontrarse una inquietud perdurable.