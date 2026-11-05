Guía para resintonizar tu televisión LG, Samsung, Sony o Xiaomi para actualizar la TDT

La renovación de la TDT puede dar lugar a que ciertos canales desaparezcan o cambien de lugar en la televisión. Para restablecer la emisión en abierto este jueves, 5 de noviembre, solo es necesario iniciar una búsqueda automática desde el menú del televisor.

Este proceso generalmente dura unos minutos y no requiere la instalación de aplicaciones ni la contratación de ningún servicio adicional. Antes de comenzar, es recomendable verificar que el cable de antena esté correctamente conectado y que el televisor esté recibiendo señal adecuada.

Cómo resintonizar un televisor Samsung

En los televisores Samsung, los nombres de algunos menús pueden variar según el modelo y el año de fabricación. El recorrido habitual es el siguiente:

Pulsa el botón Home o Menú del mando. Accede a Configuración. Selecciona Emisión o Canales. Dirígete a Sintonización automática. Elige Antena como fuente de señal. Selecciona Canales digitales o la opción de búsqueda completa. Confirma el procedimiento y espera a que finalice. Guarda la nueva lista de canales.

Durante la búsqueda, es posible que el televisor reemplace el orden anterior por una nueva disposición. Si faltan algunos canales, se aconseja repetir el proceso eligiendo una búsqueda automática completa y revisando la conexión de la antena.

Pasos para televisores LG

En los modelos de LG, la búsqueda generalmente se encuentra dentro de los ajustes generales del aparato. El procedimiento más habitual es este:

Pulsa el botón Ajustes del mando. Accede a Toda la configuración. Entra en Canales o Sintonización de canales. Selecciona Sintonización automática. Marca Antena y, si está disponible, TDT. Inicia la búsqueda. Espera a que el televisor localice todos los canales. Confirma para guardar la lista.

Es importante no apagar el televisor durante esta operación. Una vez finalizada, es recomendable revisar la lista para asegurarse de que los canales habituales estén disponibles y que tanto el sonido como la imagen funcionen correctamente.

Cómo hacerlo en un televisor Sony

Los televisores Sony pueden presentar menús distintos dependiendo del sistema operativo instalado. En líneas generales, los pasos son:

Pulsa Home en el mando. Accede a Ajustes. Entra en Canales, Configuración digital o Sintonización digital. Selecciona Sintonización automática digital. Escoge la opción de búsqueda por Antena. Confirma el inicio del escaneo. Espera a que finalice. Guarda los canales encontrados.

En algunos modelos, el sistema puede preguntar si se desea llevar a cabo una búsqueda rápida o una completa. Aunque la búsqueda completa puede tomar más tiempo, resulta útil para localizar canales que podrían no aparecer en la primera exploración.

Si no aparecen todos los canales

Cuando la resintonización concluye y faltan emisiones, las causas más comunes suelen estar relacionadas con la señal o la instalación. Estas comprobaciones pueden ayudar:

Asegúrate de que el cable de antena esté bien conectado y no en mal estado.

Repite la búsqueda automática desde el comienzo.

Intenta realizar la búsqueda digital completa.

Comprueba si otros televisores en la casa presentan el mismo problema.

Contacta con un instalador si la señal continúa siendo insuficiente.

La resintonización, por sí sola, no soluciona una antena defectuosa. Su función es localizar y ordenar las emisiones disponibles en la zona. Por ello, el resultado dependerá también de la calidad de la cobertura y del estado de la instalación colectiva o individual.

Una vez completado el proceso, algunos canales pueden variar su número o aparecer al final de la lista. Revisar el orden y guardar la configuración permitirá volver a disfrutar de la televisión en abierto sin complicaciones.