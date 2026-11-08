Madrid Xplora busca a 20 jóvenes para una expedición educativa a Costa Rica

La Comunidad de Madrid ha iniciado el proceso de inscripción para la segunda edición de Madrid Xplora, un programa educativo que entrelaza la cultura, el deporte, la aventura y la solidaridad. Esta oportunidad se ofrece a jóvenes de 16 y 17 años de la región, que demuestren un buen desempeño académico y un espíritu de compromiso social.

Un total de veinte jóvenes tendrán la oportunidad de participar en una aventura a Costa Rica, programada para junio de 2027. Los centros educativos tienen plazo hasta el 22 de enero para enviar sus candidaturas.

Una experiencia entre naturaleza y cultura

El programa ofrece una propuesta que supera el tradicional viaje turístico. Los participantes se embarcarán en actividades como senderismo por la selva, kayak, rafting y la ascensión a un volcán en la zona rural de Turrialba. Además, se llevarán a cabo intercambios culturales con la población local, con el objetivo de fomentar el trabajo en equipo y explorar los lazos históricos y culturales que nos unen a la Hispanidad.

Entre las actividades programadas destaca un encuentro con la presidenta de la República de Costa Rica, Laura Fernández, según lo informado por la Administración autonómica.

Entre las actividades destacadas se incluyen:

Convivencia con la comunidad indígena cabécar en el Parque Nacional de Barbilla .

. Visitas a iniciativas de conservación de tortugas marinas en la Reserva Pacuare .

. Prácticas de deportes y aventuras en entornos naturales.

Intercambios centrados en el compañerismo, la solidaridad y el aprendizaje cultural.

El enfoque de la propuesta es situar la biodiversidad y la conexión con las comunidades locales en el núcleo de la experiencia. Este contacto directo con la naturaleza tiene como finalidad enriquecer la formación de los estudiantes, acercándolos a proyectos de conservación que se están llevando a cabo en el lugar.

Requisitos para participar

Los jóvenes interesados deben cumplir ciertos requisitos antes de presentar su solicitud:

Tener aprobadas todas las asignaturas de la ESO o de ciclos de Formación Profesional. Contar con el Carné Joven de la Comunidad de Madrid. Elaborar un Proyecto Xplora relacionado con el deporte, la nutrición y la salud física y mental.

Los proyectos pueden adoptar diferentes formatos. La organización acepta propuestas escritas, musicales, audiovisuales o manuales, como maquetas. Se valorará el esfuerzo académico y personal, así como la originalidad y el compromiso social de los aspirantes.

Aspecto Datos de la convocatoria Edad 16 y 17 años Plazas 20 Destino Costa Rica Presentación A través del centro educativo y del formulario oficial Fecha límite 22 de enero Requisitos principales Expediente aprobado, Carné Joven y Proyecto Xplora

La inscripción puede realizarse a través del formulario Madrid Xplora 2026 disponible en la página oficial del programa. La Dirección General de Juventud ha comenzado a difundir la convocatoria entre los centros educativos de la región.

Segunda edición tras el viaje a Egipto

Esta iniciativa es promovida por la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, a través de la Dirección General de Juventud. La primera edición atrajo 169 proyectos de 103 centros educativos de la Comunidad de Madrid, logrando que 20 jóvenes viajaran a Egipto.

El nuevo destino cambia los paisajes del valle del Nilo por los bosques tropicales, las comunidades indígenas y los programas de conservación de fauna en Costa Rica. A pesar del cambio de escenario, el concepto sigue siendo el mismo: relacionar el rendimiento escolar con la creatividad, la convivencia y la participación social.

Para los jóvenes seleccionados, la expedición representará también una valiosa oportunidad de aprendizaje más allá del aula. Rodeados de volcanes, selvas y proyectos ambientales, Madrid Xplora transforma el viaje en una experiencia de formación, convivencia y descubrimiento cultural.