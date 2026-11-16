La elección de Robert Pattinson como el nuevo James Bond representa un cambio significativo para la franquicia. La noticia dada a conocer desde los perfiles oficiales de la saga, coloca al afamado intérprete británico al mando de la próxima película del agente 007, cuyo proceso de producción aún queda por definir por completo.

Pattinson asume este icónico papel después de haberse consolidado como uno de los rostros más conocidos de su generación. Su trayectoria mezcla grandes franquicias con cine comercial y proyectos de autor. Esta combinación puede ser clave para actualizar la imagen de Bond sin perder el clásico aire que caracteriza a la saga.

Un cambio después de Daniel Craig

El británico toma el relevo de Daniel Craig, quien dio vida al espía en cinco filmes desde Casino Royale hasta Sin tiempo para morir . Craig aportó al personaje una dimensión más física, vulnerable y seria, apartándose del humor ligero que había predominado en algunas de las entregas anteriores.

Antes de él, Pierce Brosnan fue el rostro de Bond durante los años noventa y principios de los 2000, en títulos como GoldenEye, El mañana nunca muere, El mundo nunca es suficiente y Muere otro día. Su interpretación mantuvo el encanto clásico del personaje, aunque también introdujo una escalada de acción más ambiciosa.

Robert Pattinson is James Bond https://t.co/3GulkhblDp — James Bond (@007) November 16, 2026

La historia del agente 007 comenzó con Sean Connery, considerado por muchos como el Bond original. Protagonizó seis películas oficiales desde Agente 007 contra el Dr. No hasta Diamantes para la eternidad , y definió gran parte de los códigos que caracterizan al personaje: elegancia, ironía, destreza física y una seguridad casi imperturbable.

George Lazenby solo asumió el papel en 007 al servicio secreto de Su Majestad , mientras que Roger Moore interpretó a Bond en siete ocasiones, llevándolo hacia un registro más desenfadado. El último actor que oficialmente representó a Bond en el cine fue Timothy Dalton, protagonista de Alta tensión y Licencia para matar, dos filmes de tono más oscuro que anticiparon ciertos rasgos de la etapa de Craig.

De Crepúsculo al cine de autor

Pattinson debutó en una superproducción con Harry Potter y el cáliz de fuego , donde dio vida a Cedric Diggory. Su fama mundial se cimentó poco después a través de la saga Crepúsculo, en la que retrató al vampiro Edward Cullen junto a Kristen Stewart.

El éxito de estas películas podría haberlo encasillado como un ídolo juvenil, pero el actor optó por asumir papeles diversos y complejos. En Cosmópolis, dirigida por David Cronenberg, comenzó a mostrar una faceta más incómoda y contenida. Con Good Time, de los hermanos Josh y Benny Safdie, fortaleció su imagen como intérprete dispuesto a encarnar personajes extremos y moralmente ambiguos.

Además, colaboró con Claire Denis en High Life, con Robert Eggers en El faro, y con Christopher Nolan en Tenet. En esta última, interpretó a Neil, un personaje vinculado al espionaje internacional que evidenció su habilidad para desenvolverse en una superproducción de acción sin perder sutilezas.

Su filmografía se completa con títulos como The Lost City of Z, El rey y El diablo a todas horas. En 2022, se unió al universo de DC como Bruce Wayne en The Batman, dirigida por Matt Reeves. Esta película ofreció una versión más detectivesca y atormentada del héroe, convirtiendo a Pattinson en uno de los rostros más destacados del cine de franquicia contemporáneo.

El actor regresará a su papel en The Batman: Part II, al tiempo que continúa su colaboración con Denis Villeneuve en Dune: Part Three. Esta conexión profesional suma otro elemento de interés a su llegada a Bond, una saga que busca equilibrar el espectáculo, la personalidad y la continuidad.

La elección de Pattinson abre un nuevo capítulo para el agente 007: un Bond con experiencia en el cine de masas, pero que también tiene un bagaje de personajes inquietantes, oscuros y poco predecibles. En sus manos, la licencia para matar puede adoptar una nueva forma de elegancia.