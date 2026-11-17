Una figura muestra una apariencia blanda y redondeada; la otra se presenta como afilada y angular. Cuando se les asigna el nombre de bouba a una y kiki a la otra, la mayoría de las personas elige la misma combinación sin pensarlo demasiado. El artículo de BBC News Mundo analiza la historia de un fenómeno que entrelaza sonido, forma y lenguaje.

No existe una respuesta correcta en el sentido convencional. Bouba y kiki son palabras inventadas, carentes de significado en ningún idioma. Sin embargo, la elección tiende a repetirse en individuos de diversas edades, nacionalidades y lenguas. Esta regularidad ha convertido el experimento en una de las pruebas más célebres dentro de la psicología de la percepción.

Un experimento simple con una pregunta complicada

El origen del fenómeno se remonta a 1924, cuando el psicólogo georgiano Dimitri Uznadze investigó cómo las personas asignaban nombres a figuras abstractas. En su laboratorio de Tiflis, reunió a diez participantes, quienes observaron seis figuras durante unos momentos y luego debían escoger el nombre inventado que consideraban más adecuado.

Las respuestas no se distribuyeron aleatoriamente. Los participantes coincidieron en sus elecciones más de lo esperado, lo que fue una primera señal de que la relación entre ciertos sonidos y formas específicas podría surgir antes de que existiera un significado convencional.

Décadas después, los psicólogos Wolfgang Köhler y Joseph Hubbard retomaron esta idea y popularizaron la asociación bouba/kiki. En sus experimentos, aproximadamente el 95% de los participantes realizó la misma conexión. Este resultado fue notable porque abarcaba distintos grupos lingüísticos, incluyendo estudiantes de habla inglesa de Estados Unidos y hablantes de tamil en India.

El diseño del experimento era atractivo en su simplicidad:

Se presentan dos figuras abstractas.

Se ofrecen dos palabras sin significado.

Los participantes deben asociar cada palabra con una forma.

Se comparan las respuestas con lo que se esperaría por azar.

La explicación más común sugiere una interconexión entre varios sentidos. El sonido de kiki, que contiene consonantes más cortas y agudas, puede evocarnos tensión, impacto o aristas. En cambio, bouba incorpora sonidos más fluidos y redondeados. Además, influirán detalles como la forma de la boca, el movimiento de los labios, y la manera en que el cerebro organiza la información visual y auditiva.

Una tendencia cultural que trasciende fronteras

Investigaciones posteriores han ampliado el alcance del fenómeno. El efecto también ha sido comprobado en niños de alrededor de dos años y medio, así como en bebés de cuatro meses, quienes demostraron prestar más atención a combinaciones consideradas congruentes. Estos hallazgos sugieren que la asociación no se basa únicamente en el aprendizaje de la lectura o el dominio de un idioma.

Uno de los estudios más completos se llevó a cabo entre 2021 y 2022. Un equipo liderado por la lingüista Aleksandra Ćwiek trabajó en línea con 917 personas que hablaban 25 lenguas de nueve familias lingüísticas diferentes y que utilizaban diez sistemas de escritura, incluidos el árabe, el japonés, el georgiano y el cirílico. El patrón general se mantuvo en todas esas culturas, aunque resultó más débil o poco claro en idiomas como el mandarín, el turco y el rumano.

La diversidad de los resultados también es significativa. Investigadores que analizaron a hablantes de syuba, lengua del Himalaya nepalí, notaron que estos participantes tuvieron dificultades para responder. Las palabras inventadas no se asemejaban a términos familiares de su idioma y podían resultar tan desconocidas como una secuencia de sonidos que no se lograba identificar.

El caso de los himba, un pueblo seminómada del norte de Namibia, añadió otra dimensión. Allí también se observó la asociación entre sonidos y formas, a pesar de la escasa influencia de la cultura occidental y la falta de una tradición escrita. Este descubrimiento desafía la idea de que el efecto dependa únicamente de la forma de las letras del alfabeto latino.

Del lenguaje humano a la percepción animal

La investigación más reciente ha llevado la pregunta más allá de los límites de nuestra especie. En febrero de 2026, un equipo de la Universidad de Padua observó que pollitos recién nacidos se acercaban a la figura puntiaguda al escuchar kiki y a la figura redondeada cuando sonaba bouba. Este resultado no prueba que los animales comprendan palabras, pero sí sugiere que ciertas conexiones sensoriales podrían ser anteriores al lenguaje.

En octubre de 2026, otro grupo, vinculado a la Universidad de Parma, realizó una prueba con perros. 51 animales observaron durante más tiempo la figura redonda al oír bouba y la figura puntiaguda al escuchar kiki. En una segunda prueba con 19 perros, los dueños usaron auriculares para evitar dar pistas involuntarias. El patrón se mantuvo, aunque los investigadores advirtieron sobre la necesidad de cautela debido al pequeño tamaño de las muestras.

El efecto bouba/kiki no prueba la existencia de un lenguaje universal ni resuelve el enigma sobre el origen de las primeras palabras. Lo verdaderamente interesante radica en otro aspecto: señala que la cultura no siempre se origina en una página en blanco. Antes de comprender que una palabra tiene un significado, el cerebro puede detectar similitudes entre el sonido, la articulación y la percepción de una forma. En esa pequeña coincidencia entre una voz y una figura, se inicia una de las preguntas más antiguas acerca de la comunicación humana.