Robert Pattinson ha sido confirmado como el nuevo James Bond. La noticia, ofrecida por Amazon MGM Studios y adelantada por Reuters, pone fin a meses de rumores y da inicio a una etapa renovada para el agente secreto más icónico del cine.

El actor británico toma el testigo de Daniel Craig, quien culminó su era con Sin tiempo para morir en 2021. Aunque aún no se ha revelado el título oficial ni la fecha de estreno, el proyecto cuenta ya con un director, un guionista y un equipo de producción.

Un relevo con ambición cinematográfica

La nueva película marcará la primera aventura de 007 bajo la dirección creativa de Amazon MGM Studios, tras el acuerdo logrado en 2025 con los históricos responsables de la franquicia, Michael Wilson y Barbara Broccoli.

Este cambio empresarial llega respaldado por una clara apuesta por un enfoque autoral.

La dirección estará a cargo de Denis Villeneuve, conocido por su trabajo en Dune: Parte dos y La llegada.

El guion correrá a cuenta de Steven Knight, creador de Peaky Blinders y guionista de varias aclamadas producciones británicas. La producción será gestionada por Amy Pascal y David Heyman, con Tanya Lapointe como productora ejecutiva.

Villeneuve y Pattinson ya han colaborado anteriormente en Dune: Parte tres, cuyo estreno se espera para el próximo mes. Esta experiencia previa podría facilitar una dinámica creativa más fluida, aunque el universo de Bond exigirá un registro diferente: menos épica espacial y más tensión física, espionaje y control del ritmo narrativo.

«James Bond» es uno de los personajes más legendarios del cine y tener la oportunidad de interpretarlo es «el honor de mi vida”, indicó Pattinson.

Del vampiro adolescente al seductor trágico

La elección resulta un giro inesperado en las apuestas previa. Durante meses, circularon nombres como Jack Lowden, Callum Turner, Josh O’Connor, Harris Dickinson o Aaron Taylor-Johnson. Pattinson no figuraba entre los favoritos hasta que trascendió que había realizado pruebas para el papel.

Su carrera explica el interés del estudio. Alcanzó la fama global con Crepúsculo, pero luego buscó papeles más complejos y alejados del estrellato convencional en títulos como Cosmópolis, Good Time o El faro. También interpretó a Batman en The Batman, una experiencia que demuestra su capacidad para sostener una franquicia de gran envergadura.

Este camino podría ser decisivo para convertirlo en el nuevo Bond. El personaje tiene que retener elementos reconocibles —elegancia, ironía, violencia y atractivo—, al mismo tiempo que debe adaptarse a una audiencia menos dispuesta a aceptar al espía como una simple fantasía de poder masculino.

Una masculinidad en transformación

Desde la época de Sean Connery, el personaje ha evolucionado con cada intérprete. Connery forjó un Bond atrevido y físico, seguro y seductor. Roger Moore acentuó el humor y la ligereza de la figura. Pierce Brosnan devolvió el glamour clásico, mientras que Daniel Craig transformó al agente en un personaje más vulnerable, marcado por la pérdida y el desgaste emocional.

Pattinson llega en un momento en el que esa transformación es evidente. Su perfil no evoca tanto al héroe invulnerable, sino a un protagonista ambiguo, herido y difícil de descifrar. El desafío será utilizar esta faceta sin despojar a Bond de su esencia tradicional.

Etapa Rasgo dominante Sean Connery Físico, directo y seductor Roger Moore Humor, ligereza y sofisticación Pierce Brosnan Glamour y espectáculo tecnológico Daniel Craig Vulnerabilidad, crudeza y drama Robert Pattinson Ambigüedad, intensidad y reinvención

La saga enfrentará el reto de decidir qué hacer con los códigos legados por Ian Fleming. El agente necesitará seguir teniendo una identidad reconocible, aunque el nuevo ciclo podría revisar la relación con el deseo, la violencia y el poder, sin renunciar al entretenimiento popular.

El futuro de 007 todavía está por definirse

La producción aún no se ha iniciado y no hay una fecha oficial de estreno. La película será la vigésimo sexta de la serie y continuará la narrativa tras la muerte del Bond interpretado por Craig en Sin tiempo para morir.

De este modo, Amazon MGM se enfrenta a una tarea delicada: revitalizar una marca global sin perder lo que la distingue. Villeneuve aporta su escala visual y seriedad; Knight, experiencia en personajes enfrentados a conflictos morales; y Pattinson, una imagen que puede conectar el cine comercial con propuestas más audaces.

El próximo Bond no tendrá que elegir entre tradición y modernidad. Su verdadero desafío será demostrar que ambos pueden coexistir en la misma escena, llevando un esmoquin impecable y enfrentándose a una amenaza al otro lado de la puerta.