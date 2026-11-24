El ámbito cultural situado a la izquierda del espectro político ha decidido distanciarse de Pedro Sánchez a menos de una semana de las elecciones generales del 29 de noviembre. Unas doscientas personalidades del mundo creativo han firmado un manifiesto solicitando el voto para Frente Amplio, en lugar de respaldar al PSOE.

Entre los firmantes, se encuentran destacados nombres del cine, la literatura, la música, las artes plásticas y el pensamiento crítico. Notables son el actor Javier Bardem, los directores de cine Rodrigo Sorogoyen y Emilio Martínez Lázaro, así como las actrices Vicky Peña y Mercedes Sampietro.

Este pronunciamiento marca un giro respecto a elecciones pasadas, donde gran parte de este sector cultural había apoyado al partido de Sánchez. El texto permite la adhesión adicional y establece que el voto de la izquierda no debe traducirse en una mayoría socialista sin contrapesos.

Un llamamiento para forzar pactos

El documento, titulado Vota Frente Amplio. Es la hora de redistribuir la riqueza, fue impulsado en primer lugar por Recortes Cero, una de las organizaciones que forma parte de la plataforma. La presentación se realizó este lunes en Madrid, en un acto sectorial bajo el lema Frente a la censura. La cultura como derecho.

La solicitud principal de los participantes es que el PSOE obtenga un resultado que le impida gobernar en solitario. La estrategia contempla reforzar a Frente Amplio para que cualquier eventual gobierno socialista tenga que negociar y llegar a acuerdos con esta coalición.

La declaración fusiona reclamos culturales y económicos. Sus promotores abogan por la redistribución de la riqueza y piden un mayor reconocimiento de la cultura como un derecho, no únicamente como un sector productivo o una herramienta de promoción institucional.

Entre las personalidades que apoyan el documento aparecen también:

Rosa Montero y Fernando Schwartz , del ámbito literario y periodístico.

y , del ámbito literario y periodístico. Luis García Montero , poeta y director del Instituto Cervantes .

, poeta y director del . Santiago Alba Rico , filósofo y ensayista.

, filósofo y ensayista. Artistas de la interpretación, la dirección cinematográfica y las artes visuales.

Una ruptura con el apoyo tradicional

Este movimiento refleja la tensión que existe entre parte de la izquierda cultural y la dirección socialista. Aunque el manifiesto no plantea un abandono del espacio progresista, sí demanda que el voto se dirija a una opción capaz de influir en la futura mayoría parlamentaria.

El mensaje incluye una crítica a las políticas culturales y al debate sobre la censura. El acto en Madrid presentó la cultura como un ámbito de derechos civiles y participación pública, poniendo especial énfasis en la libertad de creación y la preservación de los proyectos artísticos.

La campaña se desarrolla en un contexto donde los apoyos culturales buscan impactar en la movilización del electorado progresista. La presencia de caras conocidas puede dar visibilidad a Frente Amplio, aunque la eficacia real de este apoyo dependerá de su habilidad para trasladarlo a las urnas en todas las circunscripciones.

El documento no solicita una abstención ni un voto de desprecio hacia la izquierda. Su objetivo explícito es impedir que el PSOE gobierne sin aliados y convertir a Frente Amplio en un actor clave para la formación del próximo gobierno. Así, la cultura se posiciona en la recta final del 29-N como un agente político, haciendo un llamado que desafía las inercias y abre un nuevo frente en la lucha por el voto progresista.