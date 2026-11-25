El diario privado de Francisco ha llegado al público con una reveladora y desconcertante confesión: el pontífice afirmó haber tenido tres visiones del diablo y, en otra ocasión, la de las puertas del infierno. BBC News Mundo ha compartido los primeros detalles de una obra que también revela sus preocupaciones, remordimientos y autocríticas.

No es un tratado teológico, sino un compendio de escritos personales elaborados entre 1992 y 2024. Editado por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, el volumen se presenta como uno de los primeros diarios de papas que se hacen públicos desde la década de 1960.

Sus encuentros con el diablo

Francisco narra tres episodios que considera encuentros con el demonio. El primero tuvo lugar mientras viajaba en automóvil. El segundo se produjo durante una misa en el coro de una capilla carmelita, cuando aún era arzobispo de Buenos Aires. El tercero ocurrió durante una reunión con funcionarios del Vaticano, tras su regreso de Chile.

En sus notas, el pontífice vincula esta última experiencia con el clima de tensión que caracterizó su visita a Chile, marcada por los escándalos de abusos sexuales en el clero. Francisco menciona haber oído una voz triunfante y describe cómo la presencia parecía “poseerlo todo”. También aseguró que fue el Señor quien lo liberó de aquellos encuentros.

El relato correspondiente a la segunda visión incluye una imagen especialmente impactante: una figura de ojos llameantes, descritos como chisporroteos de fuego. En otro momento, Francisco evoca el tono ronco de la voz que identificaba con el diablo. Importante destacar que el diario no presenta estas escenas como pruebas de la existencia de un ser sobrenatural, sino como experiencias internas narradas desde su perspectiva de fe y su lenguaje religioso.

Las puertas del infierno y el imaginario cristiano

El episodio más inquietante ocurrió en junio de 2018. Mientras se preparaba para dormir, Francisco aseguró que vio “las puertas del infierno”. Aquella experiencia le causó gran terror y advirtió sobre el peligro de acercarse a ellas, pues de allí podrían surgir llamas devastadoras. En ese momento, según los fragmentos publicados, empleó el rosario como un medio de protección.

La imagen de las puertas del infierno tiene una rica historia cultural. En la tradición cristiana, el infierno ha sido concebido como un lugar de castigo, fuego y separación de Dios. A lo largo de los siglos, pinturas, sermones, poemas y relatos populares han transformado sus puertas, llamas y demonios en símbolos ampliamente reconocibles en Europa y América Latina.

El lenguaje utilizado por Francisco también se alinea con una tradición bíblica y medieval donde el diablo simboliza la tentación, el mal, la división y la pérdida de libertad. Esta interpretación varía entre diferentes corrientes del cristianismo: para algunos, es una realidad espiritual personal; para otros, el demonio representa sobre todo una personificación del mal moral y social.

¿Existe el diablo?

La existencia del diablo es una cuestión que no puede resolverse mediante pruebas científicas. Es un tema de fe, interpretación religiosa y vivencias personales. La Iglesia católica sostiene la existencia de seres espirituales alejados de Dios, pero hace una distinción entre la doctrina sobre el mal y la evaluación de cada caso concreto de posesión o manifestación demoníaca.

En su diario, Francisco no busca presentar un argumento filosófico que demuestre al diablo. Habla desde su experiencia y desde una tradición espiritual que interpreta algunos conflictos como una lucha entre el bien y el mal. Esa visión explica por qué recurre al rosario, a la oración y a la figura de Cristo como respuesta ante el temor.

Los nombres del diablo también sugieren funciones simbólicas y teológicas variadas:

Satanás : el adversario o acusador.

: el adversario o acusador. Diablo : proviene de una palabra griega que alude a quien divide o calumnia.

: proviene de una palabra griega que alude a quien divide o calumnia. Lucifer : nombre relacionado posteriormente con la caída del ángel rebelde, aunque su interpretación histórica es más compleja.

: nombre relacionado posteriormente con la caída del ángel rebelde, aunque su interpretación histórica es más compleja. Belcebú : figura asociada en la tradición bíblica y cristiana a un poder demoníaco.

: figura asociada en la tradición bíblica y cristiana a un poder demoníaco. Demonio: término amplio que agrupa a espíritus malignos.

Estas denominaciones no siempre tienen el mismo significado en los textos religiosos. Su interpretación ha evolucionado a lo largo del tiempo y varía según el contexto bíblico, litúrgico, teológico y cultural.

Un diario marcado por la intimidad

La curiosidad del libro no se limita solamente a las visiones. También destaca el acceso inusual a la vida interna de un pontífice. Sus anotaciones abarcan más de tres décadas, desde su etapa como arzobispo en Argentina hasta sus años al frente de la Iglesia católica.

El diario retrata a un papa preocupado por sus decisiones, consciente de sus limitaciones y dispuesto a documentar sus dudas y errores. Ese tono lo distingue de una biografía oficial o de un texto doctrinal. Los lectores encontrarán confesiones, recuerdos y reflexiones personales, así como episodios vinculados a la política eclesiástica y las crisis de la Iglesia.

La publicación se presenta tras la muerte de Francisco en 2025, después de doce años de pontificado. Sus páginas ofrecen una imagen menos institucional y más vulnerable: la de un líder religioso que interpretó el miedo, la culpabilidad y la esperanza con el vocabulario de su tradición. En esa interacción entre experiencia espiritual y lectura simbólica se encuentra gran parte del interés cultural que suscita el diario.