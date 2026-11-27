La imagen resulta casi sacada de una comedia: un grupo de extraños se reúne ante una obra pública y empuja con todas sus fuerzas.

No están protestando por una decisión política ni participan en ninguna acción vandálica. Simplemente buscan desplazar un monumento unos centímetros.

Este fenómeno emergió el 8 de noviembre en Chicago, cuando aproximadamente 250 personas se dieron cita en el Millennium Park para intentar mover Cloud Gate, la famosa escultura de acero inoxidable de Anish Kapoor, conocida popularmente como La Judía o The Bean.

Aunque el intento terminó en fracaso, las grabaciones de la hazaña virilizaron la iniciativa, convirtiéndola en un reto.

Un rumor sobre un hombre atrapado

La convocatoria se difundió a través de un folleto anónimo y publicaciones en redes sociales. El mensaje afirmaba que había una puerta oculta bajo el lado derecho de la escultura. Según la leyenda, si el grupo lograba moverla hacia la izquierda, podrían liberar a un supuesto hombre atrapado en su interior.

Pese a que la historia era completamente falsa, poseía todos los ingredientes necesarios para volverse viral: una misión clara, una hora específica —las 12:47— y un objetivo que parece inalcanzable. Así, la multitud empujó la imponente escultura, sin éxito. Cloud Gate pesa alrededor de 110 toneladas y está firmemente anclada a la plaza.

Entre los participantes se encontraba el músico Taylor Bennett, quien bromeó diciendo que el monumento se había desplazado al menos una pulgada. Sin embargo, más tarde aclaró que su posición seguía siendo la misma. Además, circularon rumores sobre la supuesta participación de Chance the Rapper, aunque no se han confirmado dichos informes.

Este juego de empujar no era del todo original. En 2025, un grupo vestido de negro ya había congregado a personas cerca de la escultura con carteles pidiendo la liberación del hipotético “hombre de La Judía”. Estas imágenes fueron compartidas en Instagram y TikTok, contribuyendo a la leyenda.

De Chicago a otros íconos

A pesar del fracaso inicial, la iniciativa no se detuvo. De hecho, pareció adquirir un nuevo impulso. A lo largo de las semanas siguientes, diversos grupos de ciudadanos replicaron la misma acción frente a otros monumentos emblemáticos de Estados Unidos:

Lugar Monumento Resultado Chicago Cloud Gate, de 110 toneladas No se movió San Luis Gateway Arch, de 192 metros de altura No se movió Nueva York Arco de Washington Square Park No se movió Washington D. C. Monumento a George Washington No se movió

En San Luis, varias personas intentaron mover el Gateway Arch siete pulgadas hacia la izquierda, imitando así la convocatoria de Chicago y, en un tono humorístico, rivalizando con la ciudad que había iniciado el reto.

En Nueva York, unas pocas decenas de asistentes se reunieron en el arco de Washington Square Park. La dinámica se repitió: concentración, empujones, grabaciones con móviles y posterior difusión en redes sociales.

El desafío llegó también a Washington D. C., donde alrededor de 30 personas intentaron mover el Monumento a Washington para alinearlo con la Casa Blanca. El obelisco, que pesa aproximadamente 100.000 toneladas, permaneció firme en su lugar.

El fracaso como contenido

El encanto de este fenómeno radica en que nadie espera un resultado efectivo. El objetivo no es transformar el entorno urbano, sino generar una escena fácil de entender y compartir. Un grupo numeroso, un monumento reconocido y una acción inútil dan lugar a breves vídeos que se ajustan perfectamente a las exigencias de las redes sociales.

La mecánica involucra varios componentes:

Una convocatoria anónima o informal.

Una explicación disparatada y fácil de replicar.

Un objetivo numérico específico: siete pulgadas.

La participación de extraños en un espacio público.

Un desenlace predecible: el monumento no se mueve.

Vídeos creados para TikTok, Instagram y otras plataformas.

Así, la cultura de los retos virales convierte el fracaso en una forma de entretenimiento colectivo. No es necesario alcanzar la meta. Lo único que se requiere es estar presente, empujar y evidenciarlo ante una cámara.

Este reto también pone de manifiesto una relación cada vez más teatral con los monumentos. Obras como Cloud Gate, el Gateway Arch o el Monumento a Washington dejan de representar únicamente símbolos históricos o artísticos. Durante unas horas, se convierten en escenarios para una acción comunitaria, una broma local y un contenido compartible.

La tendencia ha inspirado imitaciones más allá de Estados Unidos, aunque no todas las grabaciones disponibles permiten verificar cuándo se llevaron a cabo o si realmente pertenecen a convocatorias organizadas. En cualquier caso, queda claro que para reunir a una multitud no siempre es necesario tener una causa justificada: a veces, solo es suficiente con prometer que un monumento se moverá siete pulgadas.