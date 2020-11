Una inglesa descubre una broma oculta durante 900 años en la Catedral de Santiago

Un chiste medieval. La británica Jennifer Alexander, experta en arte, ha descubierto en una columna de la Catedral de Santiago una figura que hasta ahora había pasado desapercibida para los millones de personas que durante 900 años han peregrinado hasta allí: se trata de una figura humana tallada por un cantero en un lugar donde únicamente otro trabajador podría encontrarla.

En declaraciones a The Observer, Alexander ha asegurado que se trata del autorretrato de un cantero que trabajó en la catedral en el siglo XII. Según ha indicado, esta figura «se encuentra en una zona poco visible donde solamente otro cantero podría encontrarlo».

Para Alexander, fue la forma más parecida a una firma que tuvo en ese momento el cantero para dejar su huella en la catedral, ya que en aquella época los canteros eran completamente anónimos.

This carving has been hiding in plain sight for 900 years and millions of people who visited the beautiful Cathedral Santiago De Compostela haven’t seen it. The carving of this man was there all along, but it was never meant to be seen. #Spain #Ancient https://t.co/83lTqy70oZ

— Ancient Pages (@AncientPages) November 2, 2020