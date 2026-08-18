Dalí sigue influyendo en la gastronomía

Desde el pan y los huevos hasta la langosta, el queso y el vino, los alimentos que atravesaron la vida y la obra de Salvador Dalí, artista al que le siguen utilizando y sirviendo como punto de partida para nuevas lecturas gastronómicas con platos confeccionados e inspirados en las composiciones pictórica del artista, que introdujo en sus cuadros elementos comestibles tanto del mar como de la tierra, realizando una abstracción fácilmente reproducible y posible de igualar para su elaboración en la mesa para su degustación. Ejemplo, el arroz negro con “bichos”; la fideua, las langostas, (visualmente para hablar por teléfono), entre un tiempo marcado en la hora de relojes derretidos, entre otras delicias gustativas en la ciudad de Barcelona y en la Costa Brava entre Cadaqués y Portlligat, así como en varios locales de Barcelona y en especial en el más creativo de Dalí, el Dalirium.

“El arroz no es un plato pensado para comer deprisa, sino para compartir, esperar y conversar. Normalmente, es cultura se quiera o no, una cultura de mesa para degustar con suavidad y ver complacido el entorno artístico del arte de Dalí.”

Nos explica, el chef Carlos Morales. “Han pasado 37 años desde la muerte de Salvador Dalí, pero su imaginario continúa apareciendo más allá de los museos. También en la mesa, con pan, huevos, queso, langostas, caracoles, erizos de mar, trufa y vino tinto, alimentos que permiten recorrer una parte menos evidente, pero muy reveladora, de su universo creativo”.

La técnica sigue siendo uno de los puntos clave. “Cada arroz se cocina al momento, con fuego vivo, sofrito trabajado y caldo reducido. Puede parecer sencillo, pero el punto final depende del oficio, del tiempo y de entender muy bien cómo responde cada paella”, añade el chef.

La comida acompañó al artista desde muy joven. De pequeño quiso ser cocinero y, con los años, encontró en los alimentos algo más que sabor. Le interesaban sus formas, sus texturas y su capacidad para provocar asociaciones inesperadas. En su obra, un ingrediente podía perder su función cotidiana y convertirse en símbolo, objeto o escena.

El huevo podía hablar del nacimiento y la transformación. La langosta ocupaba el lugar de un teléfono. El pan podía abandonar la mesa y cubrir la fachada de su propio museo. Incluso la consistencia de un queso muy maduro sugería al artista una nueva manera de representar el paso del tiempo.

Esa relación entre gastronomía, imagen y puesta en escena es una de las referencias que ha tomado este restaurante que abrió sus puertas en junio en el Eixample barcelonés. El proyecto nace de un grupo responsable de paellas, que mantienen los arroces y el producto mediterráneo como base y los sitúa en un contexto más visual y experiencial con motivación artística.

Entre los alimentos que aparecen en el imaginario daliniano, el pan ocupa un lugar especialmente visible. Está presente en pinturas, objetos y esculturas, pero también en el Teatro-Museo Dalí de Figueres. La fachada de la Torre Galatea está cubierta por reproducciones de panes de “tres crostons”, una variedad tradicional del Empordà. En la parte superior se alzan grandes huevos, otro de los símbolos más reconocibles de su obra.

El Empordà, Cadaqués y Portlligat eran también aceite, arroz, pescado, marisco, vino y sobremesas frente al Mediterráneo. Ese paisaje aparece de forma directa e indirecta en muchas de sus referencias visuales, así como también en “Les Dîners de Gala”, libro artístico de cocina escrito a medias con su mujer Gala, y Salvador Dalí publicó en 1973. Sus páginas reúnen recetas, ilustraciones y montajes fotográficos en los que la comida parece pensada tanto para ser observada como para ser degustada.

Esa conexión con el Mediterráneo no se plantea como una reconstrucción de los banquetes de Dalí, ni como una reproducción literal de sus recetas. La referencia aparece de forma más amplia, en una manera de entender la mesa como lugar de encuentro, de conversación y de posterior recuerdo.

La base gastronómica se apoya en una cocina mediterránea reconocible, con los arroces como eje principal. Es una continuidad natural con la experiencia del grupo gastronómico, que se traslada a un espacio y tiempo, donde la coctelería, la iluminación y el ambiente también forman parte de la experiencia.

La técnica sigue siendo uno de los puntos clave. “Cada arroz se cocina al momento, con fuego vivo, sofrito trabajado y caldo reducido. Puede parecer sencillo, pero el punto final depende del oficio, del tiempo y de entender muy bien cómo responde cada paella”, añade el chef.

La langosta muestra una de las facetas más reconocibles de Dalí. En 1936 creó junto a Edward James el célebre “Teléfono-langosta”, una pieza que convertía un objeto cotidiano en algo absurdo, sensual e incómodo. El queso también tuvo su lugar en ese imaginario lugar. El artista relacionó los relojes blandos de “La persistencia de la memoria” con la consistencia de un Camembert muy maduro.

Para Dalí, comer tenía algo de representación. Junto a Gala organizó cenas en las que el vestuario, la decoración y la actitud de los invitados podían importar tanto como aquello que se servía. No se trataba solo de alimentarse, sino de construir una escena que podía muy bien ser, su representación teatral o cinematográfica.

Se recoge sus ideas, entre abstractas e imaginarias, desde una lectura contemporánea. No replica lo qué comía Dalí ni convierte su biografía en una carta de platos, sino que toma su imaginario gastronómico como una forma de mirar la experiencia alrededor de la mesa. En ese cruce entre producto, atmósfera y memoria, la comida deja de ser únicamente sabor para convertirse también en conversación, imagen y recuerdo.

“Para nosotros, – comenta el chef Morales- la conexión con Dalí no está en copiar un plato concreto, sino en entender que la comida puede tener relato. Un arroz bien hecho también habla de territorio, de tiempo y de oficio. Y cuando se comparte en la mesa, acaba siendo parte de una experiencia mucho más amplia”,

Conviene recordar que, Salvador Dalí que nació en Figueras en 1904 y falleció en 1989, fue pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor español del siglo XX. Se le considera uno de los máximos representantes del surrealismo mundial, siendo denominada alguna de sus obras con su nombre por la característica del mismo, sea el caso de “El cristo de Dalí” originalidad de visual de la figura de Cristo en su composición.

Creó una escuela de formación, en su casa de Cadaqués enseñando a jovenes promesas de la pintura y de la escultura, la forma en la que realiza sus obras y con la explicación del sentido de la misma. De allí salió al mercado de la joyería, Jean Jenef, creando el mismo “Cristo de Dalí”, para colgarlo del cuello en oro y en plata con una cadena de mujeres entrelazadas de eslabón en eslabón, una belleza.

Salvador Dalí, es conocido por sus impactantes y oníricas imágenes surrealistas. Sus habilidades pictóricas se suelen atribuir a la influencia y admiración por el arte renacentista. También fue un experto dibujante. Los recursos plásticos dalinianos también abordaron el cine, la escultura y la fotografía, lo cual le condujo a numerosas colaboraciones con otros artistas audiovisuales. Tuvo la capacidad de acrisolar un estilo genuinamente personal y palpable al primer contacto, que en realidad era muy ecléctico y que «succionó» de innovaciones ajenas. Una de sus pinturas más célebres es “La persistencia de la memoria” obra pictórica, también conocida como “Los relojes blandos” realizada en 1931.

Como artista extremadamente imaginativo, manifestó una notable tendencia al narcisismo y la megalomanía, cuyo objetivo era atraer la atención pública. Esta conducta irritaba a quienes apreciaban su arte y justificaba a sus críticos, los cuales rechazaban sus conductas excéntricas como un reclamo publicitario ocasionalmente más llamativo que su producción artística. Dalí, atribuía su conocimiento estético y surrealista “al amor por todo lo que es dorado, su pasión por el lujo y su amor por la moda oriental”, a un autoproclamado “linaje arábigo”, que remontaba sus raíces a los tiempos de la dominación árabe de la península ibérica.

En 1922 Dalí se alojó en la célebre Residencia de Estudiantes de Madrid para comenzar sus estudios en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Dalí, pronto se familiarizó con el dadaísmo, influencia que lo marcó el resto de su vida. Algunas de las características de la pintura de Dalí de aquella época se convirtieron en distintivas para toda su obra posterior. Dalí absorbía las influencias de muchos estilos artísticos, desde el academicismo clásico a las vanguardias más inéditas y rompedoras. Sus influencias clásicas pasaban por Rafael, Bronzino, Zurbarán, Vermeer y, por supuesto, Velázquez.

En 1931 Dalí pintó una de sus obras más célebres, “La persistencia de la memoria”, obra en la que según algunas teorías ilustró su rechazo del tiempo como una entidad rígida o determinista. Esta idea se ve apoyada por otras imágenes de la obra, como el extenso paisaje, o algunos relojes de bolsillo devorados por insectos. Los insectos, formarían parte del imaginario daliniano como una entidad destructora natural y, tal como explicó en sus memorias, venía determinada por un recuerdo de la infancia.