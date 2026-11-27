Este fin de semana, la traca final del arte. Y en Madrid.

Y es que desde el 21 de noviembre lleva celebrándose la feria casi quincuagenaria de coleccionismo internacional.

Este viernes 27, sábado 28 y domingo 29 son las últimas oportunidades para participar en el Pabellón 5 del Recinto Ferial de IFEMA MADRID de la 49ª edición de Feriarte.

Allí, 78 expositores en una enorme superficie, consolidando una trayectoria de casi cinco décadas dedicadas a la divulgación, conservación y comercialización del patrimonio artístico. Con un horario ininterrumpido de 11:30 a 20:30 horas y una entrada general fijada en 14 euros para su adquisición en línea, el certamen es un esencial y clásico para tanto profesionales del sector como para un público general deseoso de explorar y adquirir piezas únicas con venta directa.

La feria plantea una inmersión completa que abarca más de dos milenios de creatividad humana. A lo largo del recorrido expositivo conviven piezas arqueológicas de las primeras civilizaciones mediterráneas, artes decorativas europeas de los siglos XVIII y XIX, piezas maestras del diseño del siglo XX y creaciones emblemáticas del arte moderno y contemporáneo. Esta convivencia multidisciplinar convierte a Feriarte en la única cita ferial de estas características en España, actuando como un puente entre la memoria histórica mundial y las corrientes estéticas de los siglos XX y XXI.

Rigor técnico y autenticidad: La garantía del Comité de Expertos

Uno de los pilares que sostiene el prestigio de Feriarte radica en la estricta certificación de las obras puestas a la venta. En un mercado donde la trazabilidad y el valor histórico resultan fundamentales, la organización implementa un mecanismo de control de calidad coordinado entre el Comité Organizador y un Comité de Expertos independiente.

El proceso de verificación previa garantiza que cada objeto, pintura o escultura responda a los más exigentes estándares del mercado internacional:

Supervisión especializada: Un equipo integrado por más de 30 especialistas de reconocido prestigio en diversas disciplinas analiza la autenticidad, el estado de conservación y la relevancia histórico-artística de las piezas.

Filtro de antigüedad exigido: En el ámbito del mobiliario y los objetos decorativos, se exige un mínimo de 100 años de antigüedad para garantizar la legitimidad de las piezas históricas, cubriendo estilos desde la ebanistería tradicional hasta el Art Nouveau, el Art Decó o el diseño de los años 50.

Confianza para el comprador: Este aval técnico transforma la feria en un entorno seguro para la transacción directa, donde tanto las instituciones públicas como los coleccionistas privados adquieren obras con la certeza de su catalogación rigurosa.

Del mosaico romano de Tyche a la pintura europea de los grandes maestros

La oferta expositiva de esta edición destaca por albergar testimonios arqueológicos excepcionales de la Antigüedad clásica. Galería Fuentenebro presenta una de las joyas arqueológicas más relevantes del certamen: un mosaico romano fechado entre los siglos II y III d. C. con la representación de la diosa Tyche, personificación de la fortuna y el destino en el mundo grecorromano.

Junto a los testimonios del mundo antiguo, la pintura europea comprende un arco temporal que se extiende desde el Barroco hasta las primeras vanguardias del siglo XX. Las galerías y anticuarios de referencia exhiben lienzos de maestros de prestigio universal:

La revolución de las vanguardias: De Picasso y Miró a Kusama y Botero

El apartado dedicado al arte moderno y contemporáneo reúne un conjunto pictórico y escultórico de primer nivel, convirtiendo el certamen en una plataforma imprescindible para contemplar firmas fundamentales de la historia del arte universal. Galerías especializadas presentan creaciones de figuras como Pablo Picasso, Joan Miró, Salvador Dalí, Joaquín Sorolla, Fernando Botero y Yayoi Kusama, junto a la obra de maestros del informalismo y la abstracción como Antoni Tàpies, Eduardo Chillida, Jorge Oteiza, Antonio Saura, Luis Feito, Juan Genovés, Antonio López o Jaume Plensa.

La representación de galerías de arte contemporáneo estructura una propuesta heterogénea donde dialogan la abstracción internacional y el arte figurativo:

Artur Ramon Espai d’Art: Presenta obras de Joaquín Sorolla, las composiciones de crítica social de Equipo Crónica y las formas escultóricas de Jorge Oteiza.

Imaginart: Reúne una propuesta internacional con piezas de Yayoi Kusama, Pablo Picasso y la artista contemporánea Julie Mehretu.

David Cervelló: Ofrece un espacio dedicado a la abstracción y el volumen con firmas de Joan Miró, Fernando Botero y Antoni Tàpies.

Lorena Ruiz de Villa Contemporary Art: Expone trabajos del conceptualismo y el surrealismo a través de Sol LeWitt, Antoni Tàpies y Salvador Dalí.

Galería Sergi Sànchez y J. Bagot Art: La primera exhibe piezas de Antonio López, Antonio Saura y Luis Feito; la segunda presenta creaciones de Diego Rivera, Pablo Picasso y Joan Miró.

Galería Hispánica y Galería Jorge Alcolea: Muestran trabajos de Manolo Valdés y Patrick Hughes en Galería Hispánica, y piezas de Juan Genovés, Igor Mitoraj y Joan Miró en Galería Jorge Alcolea.

Esta selección se completa con la participación de galerías de trayectoria consolidada como Guillermo de Osma Galería, Mayoral, Galería Jordi Pascual y Galería Jorge Juan, garantizando un panorama amplio de las cotizaciones y corrientes estéticas de los dos últimos siglos.

Artes decorativas, diseño histórico y diálogo multicultural

El diseño de interiores y las artes decorativas ocupan un papel protagónico dentro del Pabellón 5, mostrando el refinamiento técnico alcanzado por distintos talleres europeos y orientales a lo largo de la historia.

Entre las piezas de ebanistería y artes aplicadas cabe destacar la cómoda estampillada por el célebre ebanista francés Jacob Desmalter, presentada por Ladrón de Guevara Fine Arts, acompañada por una crátera neoclásica danesa del taller Ipsen y la escultura en bronce del Niño de la Oca fundida por la célebre casa Barbedienne. Por su parte, Loval Antigüedades exhibe piezas japonesas de época Meiji junto a un jarrón Art Nouveau de cristal firmado por Émile Gallé y una pintura sobre cobre del siglo XVII.

La proyección internacional de la feria incluye un recorrido por el arte de Oriente Próximo, América Latina y el diseño brasileño:

Arte Persa e Islámico: La firma Morales Muñiz exhibe un melón ceremonial de los talleres reales de Isfahán (Irán), acompañado por azulejos de las dinastías safávida y qajar, además de un conjunto de artes decorativas del Imperio Otomano.

Diseño Histórico Brasileño: La galería portuguesa Bessa Pereira lleva a Madrid mobiliario de los diseñadores Jean Gillon y Joaquim Tenreiro, destacando el sillón Jangada con otomana y los sillones históricos Leve.

Arte Virreinal Iberoamericano: Gonzalo Eguiguren Gallery exhibe pintura y escultura colonial de los siglos XVIII y XIX, con obras de artistas fundamentales como Torcuato Ruiz del Peral y el pintor mexicano Miguel Cabrera.

Divulgación cultural y nuevos públicos: El Foro Feriarte y #YourArt

Feriarte 2026 refuerza su dimensión educativa a través del Foro Feriarte, que en esta 49ª edición adopta como eje conceptual «El Gran Tour», rememorando los viajes educativos que realizaron los jóvenes aristócratas europeos durante los siglos XVIII y XIX y que sentaron las bases del coleccionismo público y privado en Occidente.

Organizado por IFEMA MADRID en colaboración con el Máster en Gestión del Mercado del Arte de la Universidad Rey Juan Carlos, el Foro Feriarte ofrece un programa de conferencias con acceso libre para todos los visitantes:

«Viajar, descubrir, coleccionar: del Grand Tour a la fascinación europea por el arte español»: Impartida por Paula de la Fuente Polo, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

«El gran tour de tapices en Europa»: A cargo de Alejandro Klecker de Elizalde, director de la Real Fábrica de Tapices.

«La influencia del Grand Tour en la moda»: Pronunciada por Diego Prieto López, de la Universidad Politécnica de Madrid.

Junto a la programación académica, la feria impulsa iniciativas orientadas a la democratización del mercado del arte. El espacio #YourArt reúne una cuidada selección de obras originales aportadas por las galerías expositoras con precios de hasta 8.000 euros, facilitando el acceso a jóvenes compradores o a quienes buscan iniciarse en el coleccionismo con el respaldo de obras certificadas. Asimismo, el martes 24 de noviembre se celebrará la tradicional Jornada de Puertas Abiertas con acceso totalmente gratuito.

A las puertas de su 50 aniversario, Feriarte reafirma los valores que han configurado su identidad desde su origen: excelencia, especialización, autenticidad y confianza. Durante nueve días, Madrid vuelve a situarse en el centro del mercado del arte internacional, ofreciendo a galeristas, historiadores, coleccionistas e instituciones un espacio de encuentro donde la historia de la humanidad se contempla y se conserva a través de sus más bellas creaciones. ¡Este fin de semana echa el cierre! ¡No te lo pierdas!