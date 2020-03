Una actriz chilena y comunista ruega que la saquen de Cuba por miedo al COVID-19: «El jabón y el papel higiénico escasea»

Carolina Cox fue una de las figuras públicas que respaldo las manifestaciones violentas en contra del presidente Sebastián Piñera. La actriz chilena y comunista consideraba que el socialismo era la formula que necesitaba su país para crecer. Por eso, estaba en Cuba, uno de los ‘templos’ para los izquierdistas de todo el mundo y una fantasía que no tarda en desvanecerse cuando se deja de disfrutar de la isla como un turista y se empieza a vivir como un cubano más.

La artista, que está varada en Cuba por la crisis del coronavirus, ha difundido un vídeo al borde de las lágrimas para rogar al propio gobierno de Sebastián Piñera que la saque de ahí. Al parecer, no le está gustando el socialismo que quería implementar en su país. “Es súper terrible, yo soy estudiante, hay gente de tercera edad, familias. No hay dinero, tuvimos que pedir pañales porque ya no hay nada”, describía Cox.

Con el régimen cubano haciendo propaganda internacional enviando médicos a países en crisis sanitaria como Italia, dentro de los límites de la dictadura se puede ver cómo viven otra realidad muy distinta: “Es súper angustioso estar en un país donde escasea el jabón, el papel higiénico, tenemos las cuentas bloqueadas por el bloqueo que tiene Cuba, conectarnos a Internet es muy difícil, no nos funcionan las tarjetas. (…) Gente que necesita medicinas, somos niños, tercera edad, familias».

«Estamos tratando de protegernos, porque si alguno tiene coronavirus no vamos a poder regresar a nuestro país», dijo Cox, quien ha vivido una de las características más típicas del socialismo: que aún con recursos, no hay acceso a los bienes básicos, pues las tarjetas de crédito no les sirven en la isla o porque la escasez hace que sea imposible llegar hasta ellos.

Eso hace que una sencilla situación como lavarse las manos con agua y jabón, que es la mejor forma para evitar el contagio del coronavirus, en Cuba se transforme en un lujo que no es posible para la mayoría de la población, ya que el jabón escasea.

Salubridad cero

La chilena, que también ha reconocido públicamente su apoyo al chavismo o a Cuba, ahora dice que la isla «es un centro de foco infeccioso, están constantemente saliendo y entrando extranjeros, hay plaga de ratones, no es un hotel que estuviera habilitado».

Cox, quien se encontraba cursando un taller en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (EICTV) no consiguió regresar a Chile cuando la aerolínea panameña Copa canceló todos sus vuelos debido a la expansión del virus en ese país. Ahora, dependerá de un gobierno al que atacó y tildó de “terrorista”, mientras que ella sigue aprendiendo de primera mano qué es vivir en un gobierno socialista.

