Pedro Almodóvar lloriquea por el confinamiento y lo crujen por cerrar sus bolsillos en su «mansión»

Pedro Almodóvar intentó desahogarse. Como la mayoría de los españoles, el director está sometido a las restricciones del estado de alarma. Un confinamiento que le parece duro al ganador del Oscar a ‘Mejor Película Extranjera’, por lo que intentó expresar cómo se siente en el artículo ‘El largo viaje hacia la noche’ y transmitiendo los pensamientos que se le aglomeraban mientras paseaba “por el largo pasillo lateral de mi casa”. Contrario a lo que pensaba, sus palabras no han calado bien dentro de la sociedad. Al contrario, se han convertido en la chispa de una gran explosión en las redes sociales que le ha estallado en las manos.

A pesar de que es conocido su apego a las ideas de izquierda, Pedro Almodóvar ha sido duramente cuestionado por quejarse del aislamiento pese a disfrutar de una propiedad con un espacio muy superior al que cuenta la media española. “Lo interesante es saber dónde lo está haciendo, ¿en el piso de 400m² situado en el Paseo Pintor Rosales, en el piso del barrio Salamanca, en el Edificio entero de la calle Francisco Navacerrada o en la Finca de Ciudad Real?”, le reprochan en las redes sociales. Evidentemente sus quejas no están gustando a una población que cada día se le caen las paredes un poco más encima y que no disponen de los lujos del ‘socialista’.

A pesar de que Almodóvar ha encontrado espacio entre sus palabras para atacar a Donald Trump y tildarle de “otra de las grandes enfermedades de nuestro tiempo”, parece que se ha quedado sin tinta para hablar de los fallos del PSOE y Podemos frente al gobierno. Ese dúo que impulsó la celebración irresponsable de un 8M o que compra test carentes de las licencias pese a tener una lista de proveedores ofrecida por el propio régimen ‘camarada’ de China.

Su falta de críticas al gobierno socialcomunista también han indignado a los españoles, esos que ven cómo la tasa de contagios y de mortalidad no para de crecer, mientras que constantemente se descubren mentiras en los discursos políticos, se aprovecha la crisis sanitaria para blindar a Pablo Iglesias en el CNI y se manda a los médicos a combatir con el coronavirus sin un equipo de protección básico.

De ahí que algunos lectores le dejen un ‘recadito’ al director: “un artículo muy bonito, coño, ¿con 7000 muertos y ni una crítica al gobierno?, ¿este mamporrero que se pasa la vida llamando facha a todo el qué discrepa? Eso sí, dinero sigue sin soltar, los principios son inamovibles…ASCO”. O también: “¿Ustedes creen que Pedro Almodóvar hubiese escrito este mismo artículo hoy con más de 7000 muertos si gobernará en España el PP por ejemplo? Estamos de cínicos y de hipócritas hasta los huevos”.

Bolsillos cerrados

Tras recibir fuertes críticas por no haber contribuido con la lucha contra el COVID-19 pese a ser grandes defensores de los discursos de la distribución de la riqueza, Penélope Cruz y Javier Bardem anunciaron una donación de material en Madrid. Una solución para salir del paso que, sin embargo, no fue ha sido copiada por Pedro Almodóvar. A pesar de contar con una fortuna, el director no ha realizado ninguna donación para ayudar a los sanitarios que diariamente se la juegan en los hospitales saturados y con las UCI al borde del colapso.

