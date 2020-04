Los 12 divorcios más locos y caros de Hollywood

Vaya por delante y antes de nada, que los grandes beneficiarios de está proclividad que suelen tener las estrellas de cine, son las firmas de abogados.

Porque contadas son las historias de amor en Hollywood que sobreviven al paso del tiempo, la atención mediática y los escándalos.

Y aunque los seguidores del mundo del entretenimiento suelen disfrutar de los cuentos de hadas que protagonizan las estrellas, lo cierto es que también gozan de gran atención las historias de rupturas.

Los oscuros detalles al interior de la vida íntima de los famosos que los llevaron a su divorcio y las cifras millonarias que vienen tras la separación suelen ser la carne de la que se alimentan, ávidos, los fanáticos de Hollywood (y también los consumidores ocasionales de esa información, que buscan estar al tanto de la ruptura del momento).

Además del golpe emocional que implica un divorcio, las estrellas también tienen que enfrentar el golpe a sus finanzas, pues en varias ocasiones han tenido que desembolsar fortunas para finiquitar sus matrimonios.

Mel Gibson y Robyn Moore: USD 425 millones

Si alguna cantidad de dinero ha impactado, sin duda tendría que ser la que pagó este actor y director. En 2011 Gibson y Robyn Moore acordaron poner punto final a su historia de casi 30 años como marido y mujer, pero para lograrlo, la estrella de Brave Heart tuvo que dividir su fortuna de unos USD 850 millones a la mitad, así que al final Robyn obtuvo más de USD 400 millones.

Su divorcio es hasta ahora el más caro en la historia de Hollywood y es que Gibson y la madre de siete de sus hijos no firmaron un acuerdo prematrimonial, por lo que era su derecho recibir la mitad del dinero y bienes obtenidos durante su vida en común. Justo en la época en que estuvieron casados, Gibson se consagró como estrella internacional.

Antes de que culminar la separación, Gibson ya había puesto a nombre de Robyn dos casas ubicadas en Malibú, California, con valor de más de 20 millones de dólares.

Su historia de amor comenzó cuando Gibson conoció a Robyn a finales de los setenta, en un consultorio de dentista, en donde ella laboraba como enfermera. Culminaron su divorcio en 2006, a tres años de que ella lo solicitara y cinco años después de que dejaran de vivir juntos.

Adele y Simon Konecki: USD 171 millones

Con la misma secrecía que mantuvo los detalles de su romance, Adele terminó su vínculo matrimonial con el padre de su hijo Angelo.

Nadie supo con claridad cómo se conoció la pareja, cuándo inició su romance, en qué momento decidieron vivir juntos y tampoco cuándo pusieron punto final a su relación. Se sabía desde el año pasado que ya no estaban juntos, pero la información surgida indicaba que la ruptura venía de tiempo atrás.

Lo que sí trascendió apenas hace unos días fue que la cantante británica desembolsó USD 171 millones para el divorcio y es que, al igual que ocurrió con Gibson, la pareja no tenía un acuerdo prenupcial y por las leyes vigentes en California el empresario tiene derecho a reclamar la mitad de la fortuna de la intérprete.

Adele ya había pagado USD 600,000 a Konecki, una clara señal de que no había intenciones de emprender una batalla y confirmó aquello que declaró hace tiempo la intérprete, el dinero “no es parte importante de mi vida”.

Neil Diamond y Marcia Murphey: USD 150 millones

“Merece la mitad de mi fortuna y le deseo toda la felicidad que estos millones pueden dar”, así habló el compositor de Love on the Rocks ante su separación de Marcia Murphey, la mujer con la que estuvo casado durante 26 años.

Nunca se revelaron las causas de la ruptura, pero Marcia hizo énfasis en las “diferencias irreconciliables” al solicitar su divorcio del hombre con el que tuvo dos hijos.

En la prensa rosa de EEUU se decía que el compositor le fue infiel. Su divorcio culminó en 1994.

Amy Irving y Steven Spielberg: USD 100 millones

Fue el primer matrimonio del famoso cineasta. La aventura romántica duró apenas cuatro años, pero se convirtió en uno de los divorcios más caros en la historia de Hollywood.

Estuvieron casados entre 1985 y 1989, y aunque tenían un acuerdo prenupcial, un juez lo desestimó porque estaba escrito en una servilleta.

En aquel momento Spielberg ya era reconocido por el hit taquillero de E.T., extraterrestre y la separación le costó USD 100 millones.

Nicole Kidman y Tom Cruise: USD 85-109 millones

La actriz le rogó a Tom que no terminara con ella, pero el actor se negó a discutir los problemas en su matrimonio y en el transcurso de un día sus publicistas anunciaron su separación culpando a las «dificultades inherentes de la separación de sus carreras».

Se casaron en la Navidad de 1990 y su matrimonio duró 11 años. Fue la época de consagración de Cruise.

Cuando el actor solicitó el divorcio, su fortuna estaba valuada en USD 250 millones. Llegaron a un acuerdo secreto de separación, por lo que no algunas cifras aseguran que Kidman obtuvo 85 millones entre dinero en efectivo y propiedades, mientras que otros datos se elevan hasta los 109 millones.

Melissa Mathison y Harrison Ford: USD 85 millones

Se conocieron en 1979 en el rodaje de Apocalypse Now. Formaron una pareja estable durante casi 18 años justo en la época de su mayor éxito con las sagas de Star Wars e Indiana Jones.

Como no firmaron acuerdo prenupcial, el actor tenía que cederle la mitad de las ganancias que obtuvo en su matrimonio.

El resultado fueron ISD 85 millones divididos en dinero en efectivo, propiedades e inversiones indirectas.

Una vez que se consumó el divorcio con Melissa, Ford tuvo vía libre para casarse con Calista Flockhart, con quien sigue manteniendo su matrimonio.

Kevin Costner y Cindy Silva: USD 80 millones

Su historia de amor parecía de cuento de hadas. Fueron novios desde muy jóvenes y se casaron en 1978, cuando ambos aún estaban estudiando en California State Fullerton.

Para 1991 Kevin ya era una estrella de Hollywood con ganancias de USD 51 millones al año, además de haber triunfado con la película Danza con lobos.

Tras 16 años juntos y tres hijos, la pareja puso fin al romance en 1994.

Madonna y Guy Ritchie: USD USD 76-92 millones

Parecía que la “Reina del Pop” tenía una estable vida familiar con el cineasta británico, con quien tuvo a su hijo Rocco en el año 2000, pero tras casi una década de vida en común, la relación se tornó tensa. La prensa en Reino Unido venía seguiendo la pista al inminente divorcio desde meses atrás, pero fue hasta finales de 2008 cuando el rumor se hizo realidad.

Madonna contrató los servicios de la prestigiosa abogada británica Fiona Shackelton. Ritchie pudo haber pedido la mitad de las ganancias de la cantante durante sus ocho años de vida en común, pero no lo hizo. Al final llegaron a un acuerdo secreto por el que ella le habría dado entre 76 y 92 millones de dólares.

James Cameron y Linda Hamilton: USD 50 millones

Comenzaron a salir en 1991, pero solo estuvieron casados de 1997 a 1999.

Linda solicitó el divorcio porque Cameron era adicto al trabajo y además, aseguró, estaba teniendo un affaire con Suzy Amis (con quien después se casaría), así que el director de Titanic desembolsó 50 millones para arreglar su divorcio.

Paul McCartney y Heather Mills: USD 48 millones

Hasta ahora sigue siendo uno de los divorcios más costosos entre las celebridades y también uno de los más ríspidos, no por nada el ex Beatle aseguró que su boda con Mills fue su mayor arrepentimiento de la década y es que estuvieron casados entre 2002 y 2008.

Fue el músico quien solicitó la separación en julio de 2006 y ella interpuso otra demanda poco después. El asunto se prolongó de más y solo hasta mayo de 2008 quedaron oficialmente divorciados. McCartney tuvo que desembolsar 48.7 millones para terminar con el trámite.

La cifra quedó muy por debajo de los USD 170 millones que pedía la ex modelo, quien no ocultó su rabia el día que se anunció el veredicto y le arrojó un vaso con agua a la abogada de Paul, Fiona Shackleton (sí, la misma de Madonna).

Michael Douglas y Diandra Luker: USD 45 millones

Diandra vivió quizás la época más salvaje de Michael Douglas, con drogas, alcohol y otros excesos a su arededor.

Se casaron en 1977 y el matrimonio terminó en el año 2000, luego de que ella lo sorprendiera en una de sus numerosas infidelidades.

Pudo haber obtenido más dinero del actor, pero -como ella explicó en una entrevista para el diario El Mundo- “nunca he sido ambiciosa ni he pedido nada a nadie que no estuviera acordado previamente y con toda claridad. Jamás pediría algo injusto ni reclamé nada de las películas que hizo después del divorcio”.

Al final su divorcio se arregló con USD 45 millones.

Mick Jagger y Jerry Hall: USD 15-25 millones

Salían desde 1977, pero oficialmente estuvieron casados de 1990 a 1999. La modelo se hartó de las escapadas nocturnas del líder de Rolling Stones, con quien tuvo cuatro hijos.

Al parecer, la gota que derramó el vaso fue el affaire de Jagger con una brasileña llamada Luciana Gimenez Morad.

Su proceso de divorcio no fue largo y en julio de 1999 alcanzaron un acuerdo. “Están decididos a mantener la amistad y seguirá uniéndoles el amor que sienten por sus cuatro niños, Elizabeth, James, Georgia May y Gabriel”, dijeron sus abogadas en un comunicado.