Estrellas de Hollywood brillantes a las que no aguanta ni la madre que las parió

No los aguanta ni la madre que los parió. Y eso que tienen talento y son brillantes como profesionales.

Mal carácter, caprichos, exceso de intensidad o de control, son muchas las razones que convierten a un actor en un insoportable compañero de rodaje.

Ser una estrella de Hollywood puede llegar a ser muy estresante, y no todos son capaces de manejar la situación con los mejores modos.

Los egos y manías de algunas talentosas estrellas del cine son tan irritables que los terminan convirtiendo en personas insufribles para colegas y equipos de producción.

En todas las épocas hubo actores o actrices con mala fama y con los que todo el mundo odia trabajar, o al menos eso dicen las malas lenguas en Los Ángeles, la cuna del entretenimiento.

Algunos de ellos tienen el ego por las nubes y quieren todo el protagonismo, otros directamente no saben llevar un proyecto en equipo.

Bill Murray, por ejemplo, no puede con su mal genio y sus recargadas ironías, mientras que Gwyneth Paltrow no soporta no tener toda la atención puesta en ella en un set y Edward Norton es tan exigente que ningún director quiere dirigirlo. Sin embargo, Christian Bale y Shia LaBeouf lideran la lista de los más difíciles de tratar por su indomable carácter.