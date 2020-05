Santiago Segura ‘escabulle’ a Torrente en Filmi y lo ‘peta’ en Twitter

Torrente crea un alboroto a todos los lugares a donde llega.

El personaje creado por Santiago Segura sigue dando mucho de qué hablar tras pasar años de su llegada al cine.

La plataforma de cine independiente y español, Filmi, sumó a su catálogo la saga de las películas de ‘Torrente’.

Una situación que generó una gran polémica en las redes sociales. Miles de comentarios a favor y en contra de la producción demostraron que el anuncio de Filmi generó el gran revuelo esperado.

La serie cinematográfica, creada por Santiago Segura, supuso un cambio en el panorama del cine nacional. A pesar de que revolucionó el fenómeno blockbuster nacional, aún hay quien considera que su presencia en Filmi es un motivo para “darse de baja de inmediato”.

Otros, están felices de poder disfrutar de nuevo de títulos como: Torrente, el brazo tonto de la ley; Torrente 2: Misión en Marbella; Torrente 3: El Protector; Torrente 4: Lethal Crisis; y Torrente 5: Operación Eurovegas.

Ante las críticas de Borja de Vega a la llegada de Torrente, el propio Santiago Segura le respondió con un elegante ‘zasca’:

“¡Cuidado no te pringues! (Igual con no verlas te valdría, no?) Recuerdo un productor de izquierdas, moderno y progresista, que una vez en un restaurante me dijo -Te gustan las croquetas? Eso es una mariconada- pensé, Qué curioso, Torrente está en todas partes”.