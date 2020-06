David Tennant interpretará al icónico personaje de Julio Verne

Mucho se ha hablado en los últimos años de la creciente falta de creatividad en la industria audiovisual. Cada vez son más las películas en cartelera que reviven una historia ya contada en el pasado, o series finalizadas hace años que por arte de magia regresan a la pequeña pantalla. Por no hablar de las adaptaciones literarias, un recurso cada vez más empleado.

Aunque es más habitual en la gran pantalla, el cine no es el único que se vale de la adaptación, también la ficción seriada apuesta por ella a la hora de encontrar nuevas ideas. Las escalofriantes aventuras de Sabrina o Umbrella Academy, dos de los títulos más exitosos de Netflix, están basados en sendas novelas gráficas. Lo mismo ocurre con Una serie de catastróficas desdichas, también de Netflix y basada en la saga literaria creada por Lemony Snicket (Daniel Handler), House of Cars, que recrea la obra homónima de Michael Bobbs, Orange is the new Black, basada en el libro autobiográfico de Piper Kerman, o el Cuento de la criada, cuyo argumento gira alrededor de la obra distópica escrita por Margaret Atwood.

En esta vorágine de trasladar al celuloide las historias que fueron concebidas para ser contadas a través del papel hay un autor que se lleva la palma: Stephen King. El escritor estadounidense cuenta con más de medio centenar de novelas publicadas, estando la mayoría de ellas también presentes en la cultura popular en formato serie o película. No obstante, el rey de la novela de terror se disputa el título de escritor más adaptado con otro novelista, y ese es el icónico Julio Verne.

El escritor francés no solo es uno de los autores más importantes de la literatura universal, sino que está considerado, junto con H.G. Wells, como el padre de la conocida como literatura de ciencia ficción. Sus obras han sido traducidas a decenas de idiomas y, muchas de ellas, han sido adaptadas al cine y a la televisión, siendo las más conocidas Veinte mil leguas de viaje submarino, Viaje al centro de la Tierra, La isla misteriosa y La vuelta al mundo en ochenta días. Precisamente de esta última la BBC británica ha anunciado que producirá una nueva versión en formato miniserie.

El argumento de la novela se centra en la aventura de Phileas Fogg, un caballero británico que apuesta con sus amigos del Reform Club que es capaz de dar la vuelta al mundo en tan solo 80 días. Este tipo de apuestas, que a día de hoy nos pueden parecer cuanto menos curiosas, eran habituales en el siglo XIX; de hecho, el club londinense White’s contaba con un libro en el que se recogían algunas de las más disparatadas. De esta forma, una vez realizada la apuesta, Fogg, junto con su mayordomo Jean Passepartout, inician un periplo que los llevará por diferentes países a bordo de los principales medios de transporte de la época. No será un camino fácil, ya que además de con los retrasos en sus diferentes trayectos, Fogg también tendrá que lidiar con un detective que lo persigue tras acusarlo de haber robado una suma elevada de dinero al Banco de Inglaterra.

No es la primera vez que la novela de Verne es adaptada a la pequeña y gran pantalla. A finales de la década de los 80 la NBC emitió una miniserie con Pierce Brosnan en el papel de Phileas Fogg, mientras que la versión cinematográfica más recordada es la de 2004 protagonizada por Steve Coogan, Jackie Chan y Céline de France.

Esta nueva versión estará conformada por un total de 8 capítulos, y será producida por Slim Film+ Television. A cargo de la dirección estará Steve Barron, mientras que el guion estará escrito por Caleb Ransom y Ashley Pharoah.

En lo referente al reparto, son pocos los datos que han trascendido hasta el momento. No obstante, Deadline ha revelado que el actor británico David Tennant, conocido por su trabajo en Good Omens, Doctor Who o Jessica Jones, será el encargado de interpretar al recto y disciplinado Phileas Fogg. Junto a él, y como fiel escudero, estará Ibrahim Koma en el papel de Passepartout. También se ha dado a conocer que los dos personajes estarán acompañados durante su aventura por una periodista que documentará todo el viaje, aunque la actriz que ocupará ese rol todavía es un misterio.

Estaba previsto que el rodaje de esta nueva versión de La vuelta al mundo en ochenta días comenzase en el mes de febrero, con el objetivo de estar lista para su estreno a finales de año. Sin embargo, los retrasos que se están viviendo en la industria seguramente provocarán que no llegue a las pantallas hasta 2021.