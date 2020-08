Hoy sería delito o estaría prohibido… ‘Casablanca’

En la historia del cine encontramos obras maestras que son el resultado de una serie de azares y circunstancias felices. Un ejemplo brillante es ‘Casablanca’.

Se estrenó en el Hollywood Theatre de Nueva York el 26 de noviembre de 1942, coincidiendo con la llegada de las tropas aliadas de la costa del norte de África, aunque el estreno general en Estados Unidos fue el 23 de enero de 1943.

Tuvo una buena acogida de público y crítica, además de ocho nominaciones de la Academia; obtuvo los Óscar a la mejor película, al mejor director y al mejor guion adaptado.

Sin embargo, la cinta alcanzó la repercusión que tiene hoy cuando, a partir de 1957, la sala de cine The Brattle, en Cambridge, Massachusetts, decidió reprogramarla tres semanas al año.

Los estudiantes de Harvard y otras universidades empezaron a asistir a proyecciones en salas de reestreno coincidiendo con los exámenes finales, en ocasiones imitando el glamuroso estilo de vestir de los años cuarenta. Los jóvenes de los tumultuosos e iconoclastas sesenta, víctimas irremediables del síndrome de la Golden Age, fueron los que convirtieron la película en una muestra perfecta del esplendor de lo clásico.

La cinta dirigida por Michael Curtiz, con dos actores gigantescos como Humphrey Bogart e Ingrid Bergman en los papeles estelares, está desde hace décadas en la categoría de mito del celuloide y ha fascinado a los espectadores de diversas generaciones. Hoy, hay ‘expertos’ que la califican de peligro público.

Su naturaleza ambivalente, escurridiza y casi contradictoria es la que hace Casablanca tan sugestiva: es a la vez romántica y antirromántica, elevada y voluntariamente mundana, desencantada y a ratos casi naíf, cínica y sentimental, clásica e inusualmente moderna.

DATOS DE LA PELÍCULA

El 26 de noviembre de 1942 se proyectaba por primera vez en la gran pantalla el romance imposible de Rick e Ilsa en Casablanca. El teatro Hollywood de Nueva York fue el escenario escogido para el desembarco de una de las películas más aclamadas de la historia del cine.

Dirigida por Michael Curtiz y protagonizada por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, tuvo una première sin grandes aspavientos, en plena Segunda Guerra Mundial. El estreno oficial estaba previsto para la primavera siguiente, pero a principios de noviembre la ciudad de Casablanca había caído en manos aliadas y los productores decidieron hacer un pase especial para dar a conocer la película, que se rodó casi íntegramente en Hollywood en un tiempo récord de poco más de dos meses.

Nadie en el equipo esperaba pasar a la posteridad y su intención no era, ni mucho menos, convertirse en una de las historias de amor más famosas del cine, la más grande de todos los tiempos, según el American Film Institute. A priori, fue concebida como una película bélica para alimentar el patriotismo estadounidense y en la que su personaje principal (Bogart) pasa de no querer inmiscuirse en el conflicto desde Casablanca, en Marruecos, a renunciar a su amor por el bien de la lucha contra el fascismo.

Basada en la obra teatral nunca estrenada Everybody comes to Rick´s (’Todos vienen al café de Rick’), fue escrita por Murray Burnett y Joan Alison y se inspiró en un viaje que Burett realizó por Europa en 1938.

La Warner pagó por los derechos de la obra 20.000 dólares. Nominada a ocho premios Oscar, se acabó llevando tres: película, director y guion adaptado. Y lo que es mejor, la etiqueta de clásico universal con el paso del tiempo.

La clave del éxito del filme radica en un reparto en estado de gracia (las primeras opciones para encarnar a Rick e Ilsa fueron Ronald Reagan y Hedy Lamarr), y un guión redondo repleto de frases inolvidables que se escribió sobre la marcha y a tres manos.

Hay frases que han pasado a la historia modificadas por nuestros recuerdos. La famosa “Tócala otra vez, Sam” nunca se dijo en la película, pero muchos la siguen repitiendo como si formara parte de ella. El personaje de Bergman decía en realidad “Tócala, Sam”.

La confusión se dio por el filme Play It, Again Sam, (Sueños de un seductor, 1972) basada en una novela homónima de Wood Allen y creada por el director Herbert Ross.

Frases para el recuerdo:

RICK BLAINE (Humphrey Bogart)

“De todos los cafés locales del mundo, ella aparece en el mío”

“La tocaste para ella. Tócala para mí. Si ella la resistió, yo también. Tócala”

“Louis, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad”

“Dispénsenme caballeros. Lo de ustedes es la política. Lo mío, dirigir este local”

“Recuerdo cada detalle. Los alemanes vestían de gris. Tú vestías de azul”

ILSA LUND (Ingrid Bergman)

“Tócala, Sam. Toca ‘El tiempo pasará’”

“El mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos”

RICK E ILSA (Bogart / Bergman)

Rick:: Si ese avión despega y no estás con él lo lamentarás. Tal vez no ahora. Tal vez ni hoy ni mañana. Pero más tarde. Toda la vida…

Ilsa: ¿Nuestro amor no importa?

Rick: Siempre tendremos París

YVONNE Y RICK (Madeleine Lebeau / Bogart)

Yvonne: ¿Dónde estuviste anoche?”

Rick: ¿Anoche? No tengo la menor idea. Hace demasiado tiempo

Yvonne: ¿Y qué harás esta noche?

Rick: No hago planes con tanta antelación

VICTOR LASZLO Y RICK (Paul Henreid / Bogart)

Victor: Todo el mundo conoce a Rick en Casablanca

Rick: Y a Victor Laszlo en todas partes

CAPITÁN LOUIS RENAULT Y RICK (Claude Rains / Bogart)

Renault: Dígame, Rick, ¿qué le ha traído a Casablanca?

Rick: Vine a Casablanca a tomar las aguas

Renault: Pero… ¡si Casablanca es un desierto!

Rick: Al parecer me informaron mal

MAYOR STRASSER / RICK / RENAULT (Conrad Veidt/ Rains / Bogart)

Strasser: ¿Cuál es su nacionalidad?

Rick: Soy borracho

Renault: Eso hace a Rick ciudadano del mundo

UGARTE Y RICK (Peter Lorre / Bogart)