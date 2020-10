Los triángulos amorosos que conmovieron Hollywood: Traición, pasión y escándalo

Cuernos a granel. Y cabreos siderales en ese lugar de ensueño y pasión que es Hollywood.

Como si se tratara de un drama digno de la pantalla grande, en la vida real algunas estrellas han protagonizado historias que sobrevivieron al paso del tiempo por sus ingredientes de traición y escándalo.

Sin duda el mayor triángulo amoroso de la historia fue el de Liz Taylor, Eddie Fisher y Debbie Reynolds.

Y es que la entonces estrella juvenil de Hollywood, que entonces contaba ya en su registro personal con 3 matrimonios, era gran amiga de Debbie y de su esposo Eddie.

De hecho, según confesó la propia Debbie en una entrevista con People en 2015, Elizabeth era su amiga desde que estudiaron juntas en MGM, cuando Liz ya era una estrella y Reynolds apenas soñaba con serlo.

Su amistad sobrevivió a la fama y Debbie fue la dama de honor de Liz cuando su casó con Mike Todd, su tercer esposo, mientras que Eddie fue el padrino de éste. Nada inusual para dos parejas de amigos.

Pero su vínculo dio un giro con la muerte de Todd, en un accidente aéreo.

Liz se refugió en su amiga y su esposo, pero pronto el consuelo de Fisher a Taylor se transformó en un romance y una traición.

El escándalo estalló. Eddie Fisher dejó a Debbie, con quien entonces ya tenía dos hijos y apenas un año después de la muerte de Todd se casó con Elizabeth.

“Fui la última en enterarme del asunto. Había pistas en los periódicos y me había dado cuenta de que cuando aparecía en funciones o fiestas por mi cuenta, mis amigos susurraban. Aunque no quería descubrir la verdad, tuve que afrontarla. Aun así, fue un gran shock encontrarlos juntos. Me dejó destrozada”, confesó Debbie a The Daily Mail en 2010.

Reynolds le advirtió a Fisfher que Liz terminaría por dejarlo, y así ocurrió porque se divorció de él para poder estar con Richard Burton.

En 1966, Debbie -casada con el millonario Harry Karl- se encontró a Liz y Burton en el Queen Elizabeth, en un viaje a Londres.

“Los cuatro terminamos cenando juntos y fue maravilloso”, recordó en 2011 a The Hollywood Reporter sobre el momento en que se reconciliaron.

Nancy, Frank Sinatra y Ava Gardner

Era 1948 y los dos formaban parte ya del Olimpo de la fama. Ella tenía 23 años y dos divorcios; él, en cambio, había estado casado con Nancy desde 1939, con quien tenía tres hijos.

La atracción fue inmediata. Frank Sinatra quedó encantado con Ava Gardner y pronto comenzaron un apasionado romance con acaloradas discusiones.

Trataron de ser discretos, pero en 1950 fueron captados en el London Palladium y la foto desató el escándalo en Hollywood.

De Sinatra se conocían ya algunas aventuras amorosas, como la que tuvo con Lana Turner, sin que su matrimonio corriera peligro.

Pero con Ava fue distinto. En 1950 dejó a Nancy y el año siguiente ya estaba divorciados.

Ava y Sinatra se casaron en 1951, en una discreta ceremonia en Pensilvania, y estuvieron juntos hasta 1957.

Su romance nunca fue cuento de hadas. Se trató de una apasionada relación con salvajes peleas alimentadas por el alcohol, intentos de suicidio de Frank e infidelidades mutuas.

Anjelica Huston, Jack Nicholson y Rebecca Broussard

“Tengo algo que decirte. Alguien va a tener un bebé”, fueron las palabras de Jack Nicholson para confesar su infidelidad a Anjelica Huston, la mujer con la que había tenido un volátil romance desde 1973.

Peleas, pasión, rupturas y reconciliaciones (y numerosas infidelidades de él) fueron la constante entre la hija del mítico John Huston y el célebre actor, que entonces había ganado ya dos premios Oscar por su trabajo en One Flew Over the Cuckoo’s Nest y La fuerza del cariño.

Era 1990 y Huston supo que era momento de poner punto final a su historia de amor.

La tercera en discordia fue la modelo Rebecca Broussard, con quien Nicholson permaneció hasta 1994 y tuvo dos hijos: Lorraine y Raymond.

“Solo hay espacio para una de nosotras en la foto, y me voy a retirar”, le dijo Huston a Jack al saber de su próxima paternidad.

Sin embargo, las confrontaciones entre ambos no pararon ahí. Días después de romper con él, Anjelica enfureció al leer un artículo en Playboy en donde una mujer contaba detalles de su encuentro sexual con Jack.

Huston manejó hasta Paramont Pictures, en donde filmaba Nicholson y lo enfrentó.

“Estaba saliendo del baño cuando lo ataqué”, recordó la actriz en su biografía Watch Me.

“No creo que le haya dado una patada, pero le pegué salvajemente en la cabeza y los hombros. Estaba agachándose y agachándose, y yo lo atacaba como un boxeador profesional, lanzando una gran variedad de golpes directos”.

Sienna Miller, Jude Law y Daisy Right

Eran la pareja del momento y estaban a punto de llevar a otro nivel su romance, pues Jude le entregó el anillo de compromiso el día de Navidad de 2004, pero nunca llegarían al altar.

En julio se destapó un escándalo: Jude Law le fue infiel a Sienna con Daisy Wright, la niñera de los hijos que tuvo con su primera esposa, Sadie Frost.

“Sólo quiero decir que estoy profundamente avergonzado y molesto por haber lastimado a Sienna y a las personas más cercanas a nosotros. Quiero disculparme públicamente con Sienna y nuestras respectivas familias por el dolor que he causado. No hay defensa por mis acciones, lo cual lamento sinceramente y les pido que respeten nuestra privacidad en este momento tan difícil”, expresó Jude en un comunicado, aceptando toda su culpa.

Sienna debió enfrentar el escándalo público y las numerosas historias sobre el “sexo desenfrenado y alucinante” de Jude con la niñera. El peso de la polémica pudo más que el amor y terminaron separándose.

Aaron Carter, Hilary Duff y Lindsay Lohan

Aaron y Hilary eran una de las parejas más famosas de principios de siglo, por ahí de 2001, pero en algún momento al joven le pareció buena idea comenzar a salir al mismo tiempo con Lindsay Lohan, la rebelde estrella del momento.

“Salí con (Hilary) durante un año y medio, y luego me aburrí un poco, así que fui y comencé a conocer a Lindsay”, confesó Carter en 2005.

El triángulo amoroso derivó en un enfrentamiento público entre ellas, aun cuando Aaron decidió terminar ambas relaciones en 2003.

En diciembre de ese año Duff se apareció en la alfombra roja de Freaky Friday, protagonizada por Lohan, y ésta le devolvió la cortesía robándose la atención en la premiere de Cheaper by the Dozen, producción de Hilary.

Lindsay además se refirió a Hilary durante su participación en el programa Total Request Live en febrero de 2004. Cuando le pidieron que confesara algo de ella que quisiera hacer público, solo dijo: “te amo, Hilary Duff”.

Y en mayo de ese año se burló de su colega durante su monólogo en Saturday Night Live y es que Rachel Dratch estuvo a su lado vestida como Duff.

“A veces realmente odio a Lindsay Lohan”, confesó HIlary meses después a la revista Blender.

De hecho se dijo que Lohan le ganó el estelar de Confessions of a Teenager Drama Queen, que había sido escrito para Duff.

El paso del tiempo restó potencia al drama y en abril de 2007 ambas reconocieron públicamente que la pelea se había acabado.

Brad Pitt, Angelina Jolie y Jennifer Aniston

Quizás desde la época de Liz Taylor ningún otro triángulo amoroso generó tantos ríos de tinta y especulaciones en la prensa de entretenimiento.

La pareja dorada de Hollywood, formada por Pitt y Aniston, conmocionó al anunciar su separación en enero de 2005, apenas unos meses después de que Brad filmara junto a Angelina Jolie la película Mr. and Mrs. Smith.

La sacudida fue mayor cuando Jennifer solicitó el divorcio en marzo de 2005 por “diferencias irreconciliables” y en julio de ese año Brad y Angelina aparecieron como una “feliz pareja” en un extenso reportaje fotográfico para la revista W, que fue realizado en marzo… lo que desató la furia de los fans de Aniston, que le colocaron a Jolie la etiqueta de “villana” por ser vista como la culpable del fin de uno de los matrimonios de ensueño de la farándula.

El romance de Pitt y Jolie dio una sorpresa más cuando la pareja confirmó en enero de 2006 que estaban esperando un bebé, para ese entonces Brad ya había dado su apellido a Maddox y Zahara, los hijos adoptivos de Angelina.

Durante más de una década formaron una sólida pareja. Se casaron hasta 2014 y en septiembre de 2016 Angelina solicitó el divorcio que derivó en una agria batalla legal por la custodia de sus hijos.