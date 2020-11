El día que George Clooney reunió a 14 amigos y regaló a cada uno un millón de dólares

Eso es ser rumboso y lo demás es cuento.

En 2017, un viejo amigo de George Clooney, Rande Gerber, contó a los medios que, años antes, el actor estadounidense había reunido a 14 de sus amigos más cercanos y le había regalado a cada uno un maletín con un millón de dólares en efectivo.

Desde entonces Clooney nunca había confirmado o negado el hecho, hasta que ahora, en una reciente entrevista para la revista GQ, reveló por primera vez la historia de fondo de lo que sucedió.

En septiembre de 2013, poco antes del estreno de su película ‘Gravity’, Clooney aún era soltero —acaba de conocer a la que sería su futura esposa, Amal—, no conformaba una familia y sentía que lo más valioso en su vida eran sus amigos.

«Pensé, lo que sí tengo son estos tipos que me han ayudado de una manera u otra, durante 35 años. Dormí en sus sofás y me prestaron dinero cuando estaba quebrado. Me ayudaron cuando necesité ayuda a lo largo de los años (…) pensé, ya sabes, sin ellos no tendría nada de esto».