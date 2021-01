Echan de una farmacia a Bruce Willis por negarse a ponerse la mascarilla

Genio y figura Bruce Willis.

El famoso actor estadounidense fue obligado a abandonar una farmacia de Los Ángeles después de que se negara a ponerse una mascarilla.

El incidente ocurrió este 11 de enero de 2021, en un local de la cadena Rite Aid.

Según Page Six, los demás clientes del establecimiento se sintieron molestos porque el actor, de 65 años, no llevaba mascarilla.

Bruce Willis, que tiene ya 65 años, ni siquiera se cubrió la boca y la nariz con un pañuelo que llevaba alrededor del cuello.

La estrella de Hollywood fue fotografiada en la farmacia sin mascarilla y se fue sin hacer su compra.

Bruce Willis asked to leave pharmacy for refusing to wear a mask https://t.co/V4kcyxUwy3 pic.twitter.com/SORhCJwfEU

— New York Post (@nypost) January 12, 2021