Demi Lovato: «El camello que suministraba la droga, me violó aprovechando una sobredosis»

Y detrás de la fachada, basura y miseria. También en la trastienda de estrellas del espectáculo como Demi Lovato.

La actriz y cantante se encuentra en plena promoción de su nuevo álbum, Dancing With The Devil. The Art Of Starting Over (Bailar con el diablo. El arte de empezar de cero) para lo cual ha realizado un documental para YouTube sobre aquella noche de junio de 2018 que casi le cuesta la vida, una suerte de expiación.

Y para ello, ha decidido hablar de absolutamente todo, incluido que aquella horrible jornada fue violada por su camello. Además, añadió, esa no fue la primera agresión sexual que sufría.

La que fuera estrella Disney ha proyectado por primera vez este martes en el Festival SXSW (South by Southwest) de Austin, Texas, el largometraje, que dejó impactados a los seguidores que ya han podido verlo e impacientes al resto, pues la cantante narra los hechos emocionada y aterrada por el recuerdo.

«No solo sufrí una sobredosis, se aprovecharon de mí», comienza su relato Lovato, en una historia en la que también aparece su amiga Sirah Michell para añadir que su camello le vendió heroína con fentalino, la droga que mató a Prince, y que hizo que la artista se «colocase mucho» y luego «la dejó tirada aún a riesgo de que se muriese».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Demi Lovato (@ddlovato)

«Cuando me encontraron estaba desnuda y de color. Tal cual: me había dejado morir después de haberse aprovechado de mí», continúa Lovato, que rememora acto seguido:

«Me desperté en el hospital y me preguntaron si había tenido sexo consentido. Tuve como un flash de él encima de mí. Vi ese flash y dije que sí. No fue hasta un mes más tarde de la sobredosis cuando caí en la cuenta: ‘Tú no estabas en un estado mental como para consentir nada'».

Sin embargo, esta agresión sexual no ha sido la única que ha vivido Lovato, que también ha relatado que fue violada cuando tenía 15 años.

«Sé que lo que estoy a punto de contar va a dejar en shock a algunas personas. Pero cuando era adolescente estaba en una situación bastante similar y perdí mi virginidad en una violación».

La autora de éxitos como Sorry Not Sorry, OK Not To Be OK o Sober argumenta que fue entonces cuando empezaron todos sus problemas con la drogadicción y el alcohol, así como sus desórdenes alimenticios, de los que también ha hablado largo y tendido estos años.

«Nos estábamos enrollando, pero yo dije: ‘Esto no va a ir más lejos, yo soy virgen y no quiero perderla de esta forma’. Pero eso no le importó y me lo hizo igualmente», revela la artista de 28 años sin decir el nombre del hombre en cuestión, si bien añadió que la tortura no acabó ahí.

«Yo era parte de ese grupo de jóvenes Disney que en público decíamos que queríamos esperar hasta el matrimonio. Pero yo no tuve una primera vez romántica. No lo fue para mí. Fue un asco. Y luego tuve que seguir viendo a esa persona todo el tiempo, así que dejé de comer y lo tuve que lidiar de otra manera».

Por si alguien se lo pregunta, Lovato explica que denunció los hechos a los adultos de su entorno, pero para su sorpresa, este hombre «nunca tuvo problemas por ello».

«Nunca lo echaron de la película que estaba haciendo. Siempre me mantuve apartada porque he tenido demasiado que decir. No sé, me he cansado de abrir la boca y que este sea el resultado».

Lovato, que cuando tenía 15 años rodaba la serie Camp Rock, explica que su manera de intentar superarlo fue «teniendo el control» así que contactó con su abusador para un nuevo encuentro en el que las cosas se harían, agrega, «a mí manera». Sin embargo, admite que fue un tremendo error porque «todo lo que ocurrió me hizo sentir peor».

Se quedó «ciega legal»

Por otro lado, y aunque es un tanto extraño que hace menos de una semana, en una entrevista con la revista Glamour en su edición norteamericana, revelase que, a día de hoy, sigue consumiendo drogas, Demi Lovato ha asegurado que debido a su sobredosis fue declarada «ciega legal».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Demi Lovato (@ddlovato)

La cantante, que a la vista está que cada vez habla más abiertamente de aquel suceso de 2018 y que el portal TMZ sacó a la luz en su momento, explicando que fue encontrada a pocos minutos de fallecer por uno de sus asistentes en su mansión de Hollywood Hills, pasando después por varios meses de rehabilitación, ha rememorado cómo fue para ella despertarse en el centro médico y darse cuenta de que su visión era tan mala que no podía siquiera ver a su hermana que estaba a su lado.

En el documental, Lovato asegura que fueron los médicos quienes declararon que se había quedado «ciega legal» tras su sobredosis.

Hay que explicar que se considera «ciega legal» a aquella persona que tiene una agudeza visual es diez veces menor de lo normal (en su mejor ojo) o, sin tener en cuenta la agudeza visual, su campo de visión está restringido a un ángulo de visión de 10 grados o menos.

La artista ya reveló en una entrevista con The New York Times que le costó recuperar la visión unos dos meses, aunque en el documental ha revelado que ya no puede conducir porque en ocasiones padece de puntos ciegos en su visión.