Fallece a los 52 años la actriz Helen McCrory, la Narcissa Malfoy de ‘Harry Potter’

Era Helen McCrory una de las grandes de la escena y se va joven.

La actriz británica, reconocida por sus papeles en las películas de ‘Harry Potter’ y la serie de televisión ‘Peaky Blinders’, ha fallecido de cáncer a los 52 años, este 16 de abril de 2021.

«Tengo el corazón roto al anunciar que después de una heroica batalla contra el cáncer, la hermosa y poderosa mujer que es Helen McCrory ha muerto en paz en su casa, rodeada por una ola de amor de amigos y familiares», lamentó su esposo, el actor Damian Lewis.

RIP Helen McCrory. You will be missed by all. Our thoughts and prayers are with her family ❤️ pic.twitter.com/TJ0erAwJZa

— Peaky Blinders (@PeakyBlinders__) April 16, 2021