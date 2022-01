Nicolas Cage: «No me llaméis ‘actor’, decidme ‘tespiano’

Antes de entrar en materia y reproducir lo que dice el siempre original Nicolas Cage, aclarar a la parroquia que el el término ‘tespiano’ hace referencia al natural de Tespias, antigua ciudad de Beocia cercana al monte Helicón, donde, según el mito griego, moraron las musas.

Y que la ‘musa’ es aquello que sirve de inspiración a un artista.

La noción proviene de la mitología griega, donde las musas eran deidades que habitaban en el Parnaso o en el Helicón y protegían las artes y las ciencias.

Pues bien, Nicolas Cage, reconocido por interpretaciones en películas como ‘Adiós a Las Vegas’, por la que ganó el Óscar en 1995, o ‘Contracara’ (‘Cara a cara’, en España), compartió recientemente en el pódcast ‘Variety’s Awards Circuit’ que no es fan de que le llamen «actor».

“I always knew that it would take a young filmmaker who would come back or remember some movies I had made and know that I might be right for his script and rediscover me.” Nicolas Cage on PIG’s Michael Sarnoski https://t.co/WE8HNQhc4t

