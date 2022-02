La actriz hispano-peruana Karina Moscol vuelve a la cartelera madrileña con la obra de teatro «Our Town”

Karina Moscol vuelve a la cartelera madrileña con la obra de teatro «Our Town” (Nuestro Pueblo) bajo la dirección del reconocido director español Gabriel Olivares (Burundanga, Las Hermanas de Manolete, La Cuenta, Cadiz, etc) en dos únicas funciones en el Teatro Lara .

“Our Town” de Thornton Wilder, la obra de teatro más vista en Estados Unidos ganadora del Premio Pulitzer dirigida por G. Olivares fue candidata a los Premios MAX como Mejor Espectáculo Revelación.

Dicha obra está representada por 9 actores los cuales representan de 2 a 6 personajes cada uno en los que se encuentra Karina Moscol, actriz hispano-peruana que ha participado en distintas producciones nacionales e internacionales audiovisuales y escénicas (La que se avecina, Derecho a Soñar, Sin tetas no hay paraíso,…. entre otras, como la serie francesa Cannabis, etc.).

Karina nos comenta que : «Estrenar esta obra ha sido toda una odisea ya que estaba prevista su representación en el mes de Marzo del 2020, pero dos semanas antes tuvo que ser cancelada por esta pandemia mundial, y aunque retomamos los ensayos virtualmente , no veíamos la hora de estrenarla.

Pero lo conseguimos el año pasado y volvemos a re-estrenarla este 2022, y yo feliz de trabajar bajo la dirección de Gabriel Olivares, director que admiro y al que ya le seguía los pasos desde hace mucho con cada producción que estrenaba con la compañía TeatroLab Madrid y como no, un lujo compartir escenario con grandes actores y actrices españoles con tanto talento».

“Our Town” (Nuestro Pueblo)

Our Town nos desvela que la felicidad de vivir reside en esos pequeños momentos (“un valor por encima de todo premio”) que pasan tan desapercibidos que parecen carecer de sentido: la pregunta de un niño, una caricia de una hija a su padre, un vestido acabado de planchar, una voz en la calle llamando a alguien a cenar, un encuentro fugaz… Nacer, crecer, casarse, trabajar, tener hijos y morir. La vida y la muerte, vivir y morir.

Actores y actrices:

Javi Martín, Eduard Alejandre, Karina Moscol, Isa Dugo, Abraham Arenas, Raúl Peñalba, Jesús Redondo, Paola Pozzo, Lourdes Martinez Downing, Arantxa Sanchís, Borja Rodrigue, David Sanchez, Adrián Justel…

Dirección: Gabriel Olivares

Asesoría de movimiento: Andrés Acevedo

Asesoría vocal: Yolanda Ulloa

Producción TeatroLab Madrid.

Funciones : martes 15 y miércoles 23 de Febrero

Hora: 19:30 h

Lugar: Teatro Lara (Corredera Baja de San Pablo, 15, 28004 Madrid) https://www.teatrolara.com/

Entradas en: https://www.atrapalo.com/entradas/our-town_e4870729/