El Festival de Cine de Alicante reconoce a Susi Sánchez, Dani Rovira, Fernando González Molina y Lucas Vidal

La 19ª edición del Festival de Cine de Alicante homenajeó anoche durante la celebración de su gala inaugural celebrada en el Teatro Principal, a cuatro de las personalidades más importantes del cine español en sus diferentes facetas profesionales. Susi Sánchez, recibió el Premio de Honor; Dani Rovira, el Premio Ciudad de Alicante; Fernando González Molina, el Premio Lucentum y Lucas Vidal, el Premio Música para la Imagen.

El actor Luis Larrodera fue el encargado de presentar y conducir la gala ante más de 800 espectadores acogidos en el Teatro Principal, en el que ofreció un repaso a la programación de los ocho días de Festival de Cine de Alicante, en el que tendrán lugar proyecciones, conferencias, masterclasses y una importante oferta de actividades vinculadas al séptimo arte. Además, tuvo la oportunidad de presentar al jurado oficial de esta edición, que está presidido por Luis Ivars y compuesto por Javier Marcos, Nuria Cidoncha, Luis E. Pérez y Marian Aréchaga.

En el capítulo de galardones, la valenciana Susi Sánchez, que interpreta un papel protagonista en el film ‘Cinco Lobitos’, recibió el premio de Honor a su trayectoria de manos del director Ramón Salazar. Una sorpresa que emocionó a la galardonada. “Susi Sánchez se ha convertido en un símbolo”, dijo el director, que le dedicó unas preciosas palabras: “Aparte de ser una mujer alta, eres una mujer inmensa”.

Con el teatro en pie recibió el galardón. “Para mí el cine es una forma de expresión artística y personal, siento que pongo mucha parte de mí” declaró. Agradeció el premio al Festival y a “todos los grandes maestros que he tenido en el cine y todos los que me siguen enseñando”.

En el escenario del Principal, Dani Rovira recibió el Premio Ciudad de Alicante a cargo de la actriz Antonia San Juan. “Gracias a la ciudad de Alicante, a ver si voy a tener que dar las gracias a todos los habitantes de la ciudad que me encuentre estos días. Para mí es importante Alicante porque hice tres cosas por primera vez aquí: este fue el primer teatro en el que pude hacer comedia, mi primer mejor arroz de la historia me lo comí aquí y esta también es la ciudad donde me han dado un premio Ciudad de Alicante por primera vez”, ha bromeado el actor.

Sobre el galardón ha dicho que se va tomar el premio como una fianza, “voy a trabajar para que dentro de 20 años la ciudad de Alicante se sienta orgullosa de mí”.

Por su parte, la actriz Macarena García fue la encargada de entregar el Premio Lucentum al director Fernando Gonzalo Molina y le dedicó un emotivo discurso.

El director agradeció “este regalo” al Festival, a su familia y a todos los que le han apoyado y le han dado oportunidades. “Quiero dedicar este premio a todos los equipos con los que he trabajado, principalmente a Juan Diego y otros grandes actores con los que empecé”. “Estoy muy feliz estos días, gracias a todos”, ha concluido.

El compositor Lucas Vidal fue el primero en recibir el primer premio de la noche, el Premio Música para la Imagen”, de manos del cineasta Curro Sánchez, ganador de un Goya por el documental ‘Paco de Lucia: la búsqueda’.

Lucas Vidal agradeció el premio al Festival y declaró sentirse “afortunado por trabajar en esta industria que cada vez crece más en España”. Vidal ha querido animar a la juventud a seguir su vocación. “Lo más importante es hacer las cosas con pasión, dedicación y esfuerzo. La vida me ha enseñado que todos nos iremos y ya que estamos aquí, hay que pasárselo bien, haciendo lo que a uno le gusta”.

