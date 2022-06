Woody Allen confiesa que su próxima película podría ser la última y esta es la razón

El famoso director de cine, entre una de sus múltiples facetas, Woody Allen, conversó este martes, 28 de junio de 2022, con el actor Alec Baldwin, en una emisión en directo a través de su cuenta de Instagram, en donde se unieron a la retransmisión 2.700 personas.

Durante la entrevista, Allen confesó que las plataformas de streaming han provocado que ya no le emocione tanto hacer películas como antes. Esto unido a que confesó que durante la pandemia le cogió el gusto al aislamiento, que le ayudó a escribir cada vez más porque «estaba en casa escribiendo mucho» y considera que «es una forma agradable de vivir». Por lo que, anunció que se retirará pronto del mundo cinematográfico.

«Probablemente haré esta película más, pero he perdido gran parte de la emoción, porque no tiene el mismo efecto cinematográfico, no es como cuando comencé a filmar. Cuando empecé, las películas llegaban a cines por todo el país e iban cientos de personas en grupos grandes»