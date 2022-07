¿Filmarías tu propia muerte?

Surrealista. ¿Cómo te gustaría morir? 20 personas repartidas por el mundo reciben una cámara y un conjunto de instrucciones. La última de ellas, filmar su propia muerte. Todos las siguen al pie de la letra. ‘20 ways to die alone’ es el nuevo largometraje escrito, producido y dirigido por Antonio Dyaz, recién estrenado en exclusiva en Filmin. La soledad es una enfermedad silenciosa en baja resolución.

Por primera vez los protagonistas de una película se ruedan a si mismos. “Ha sido un placer dirigir en 16 países diferentes sin moverme de casa”, apunta Antonio Dyaz. De los suburbios de Shanghái a Castilviejo (Soria), pasando por Nueva Gales del Sur (Australia), Montevideo, Buenos Aires, San Juan de Puerto Rico, México DF, Orlando, Washington, Philadelphia, Nueva York, Londres, Edimburgo, Dublín, Estocolmo, Moscú, Feldkirch (Austria), Madrid…

La cinta se rodó entre 2016 y 2020 con gente real, en su gran mayoría anónima y contactada a través de redes sociales: una funcionaria, el ganador del premio de lotería más importante de la historia en EE.UU, un rockero retirado en los Alpes, un publicista, un guardia de seguridad, una empresaria, un periodista, una profesora de yoga, un camarero, una empleada de sex-shop, una documentalista submarina, una investigadora del Consejo de Seguridad Nuclear, un minero de criptomonedas… También un cantante y un escritor conocidos.

“En general, me sorprende el humor con el que muchos afrontarían su propia muerte”, subraya Antonio Dyaz. El excéntrico multimillonario neoyorquino elige morir bajo una avalancha de siete musculosos strippers, alquilados para tal propósito. El corresponsal español afincado en Moscú prefiere hacerlo de un infarto viendo un gol en el último minuto de Cristiano Ronaldo.

‘20 ways to die alone’ no tiene diálogos. Se compone de sonido ambiente y 20 piezas de música sinfónica. La canción ‘¿Estás vivo?’ de Coque Malla despide los créditos finales.

“Abrimos sus cuartos de baño, sus frigoríficos, sus dormitorios, conocemos sus aficiones, sus debilidades, olisqueamos su intimidad junto a sus mascotas y, finalmente, vemos cómo mueren”, explica Antonio Dyaz. Sin decorados. Sin actores. Personas reales que hacen cosas reales. ¿Vives en soledad? Muere en soledad. O al menos inténtalo.

Cada uno se ha filmado a si mismo según su propia habilidad, de ahí las diversas calidades de esta sorprendente cinta coral, tan verosímil en fondo y forma como sus propios protagonistas: un experimento fiel al espíritu ‘cinéma vérité’ de su director, defensor de la ‘low resolution’ “frente a la tiranía del 4K y el 8K que solo benefician a grandes plataformas como Netflix”. “A mi me gusta más el grano”, añade.

Seleccionada por la red Lift-Off en enero, ‘20 Ways to die alone’ ya se ha proyectado en los festivales online de Berlín, Manchester, Austin, New York, Toronto, Tokio, Ámsterdam, Paris, Sídney y Melbourne, entre otros. Ahora puede verse en Filmin.

20 muertes en NFT

Las 20 escenas de muerte en soledad de ‘20 ways to die alone’ se subastarán como NFT (non fungible token) dentro de unos meses, según anticipa su director. Éste será así el primer largo español que se ‘trocea’ para comercializarse en la emergente industria del arte no fungible. Quentin Tarantino, Sylvester Stallone y Steven Soderbergh ya han empezado a vender NFT’s de sus películas y la joven directora Julie Pacino ha financiado así su ópera prima.

“Cada escena tendrá unos códigos y un certificado de autenticidad y propiedad que la harán única”, explica Antonio Dyaz, que todavía no ha pensado en un precio de salida para subasta. “Paradójicamente, el objetivo de convertir las muertes en NFT es prolongar la vida de la película”.

Antonio Dyaz

“He gozado como un perro en el montaje porque me metía en sus intimidades. Todo es sucio y luminoso a la vez. Reivindico la baja resolución, y no tener prisa. He tardado cinco años en hacer una película inclasificable. ¿Ficción o no ficción? Que lo decida el público, pero no es necesario que lo haga. Seré feliz ya si me acompaña en este viaje hacia la soledad del primer mundo, la epidemia de la que nadie habla”.

El polifacético Antonio Dyaz (Madrid, 1968) ha dirigido otros cuatro largometrajes (Off, Sex, The Lobito y WEAR), todos disponibles en Filmin. Además, ha producido otra veintena de películas y ha grabado seis discos de música electrónica. Por otra parte, ha publicado 15 libros, entre ellos su visionario ensayo Mundo Artificial (Temas de Hoy), joya de culto de finales de los 90 que anticipaba los efectos de Internet, de muy interesante relectura dos décadas después.

Su novela Unicornio (Neverland Ediciones) fue finalista del Premio Celsius 2010 de ciencia ficción. Además, diversos ensayos sobre cine y cientos de artículos en cabeceras como Ajoblanco, El Estado Mental, Diario16, El Mundo, Yorokobu, Público, Generación XXI…