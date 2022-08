Nacho Cano presenta ‘MALINCHE’, su nuevo musical en Madrid

Este jueves tuvo lugar la presentación del musical ‘Malinche’, escrito y dirigido por el gran Nacho Cano y como no podía ser de otra manera estuvimos hablando con el artista sobre este nuevo proyecto. Emocionado e ilusionada, nos confesaba que había puesto muchas ganas en este trabajo: «He intentado como otras cosas que he hecho anteriormente, que sea lo más grande para que el público disfrute, y que esa gente que se su sueldo paga una entrada de un musical, que no es fácil, pues se vayan con un sabor de boca espectacular, quieran volver y recomendárselo a todo el mundo».

Tras el fallecimiento de su padre, Cano no duda en dedicarle como homenaje este musical que tanto tiempo le ha robado en los últimos meses: «el musical pues se lo dedicaría a mi padre que ha falleció hace poco, es el que me contó esta historia de cortés y de lo que pasó en México y que fue mi mayor mecenas. Cuando yo era pequeñito siempre le agarraba el reloj, mi referencia de sonido fue escucharle el reloj a él la única herencia que me dejó fue este reloj que era de él y le llevo aquí conmigo todo el tiempo y así va a estar en el estreno y en todas las representaciones de Malinche».

Este musical narra el nacimiento del mestizaje a través de una historia de amor entre La Malinche y Hernán Cortés que se produce durante la conquista de América… un musical que se diferencia de los demás «prácticamente en todo» ya que se trata de «una fusión de muchas artes una celebración con artistas espectaculares, dimensión escenográfica importante y es el público en que va a juzgar pero por lo que veo en las caras va a funcionar muy bien».

En distinto orden de cosas, Nacho pone una sonrisa para bromear en cuanto al éxito que tienen las chicas que trabajan junto a él, como Penélope Cruz o Chanel: «quiero mi comisión» además, hace un guiño especial a la actriz de Alcobendas, quien fue su novia de juventud «como todas las que pasan por este y ya no hay quien las pillen les dan Oscar y les dan todos».