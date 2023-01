Cautivos del mal #27: Teresa Jiménez Calvente y Eloy Arenas, V Centenario de Nebrija y los inquisidores actuales

En la vigésimo séptima entrega de Cautivos del mal, David Felipe Arranz entrevista a la catedrática de la Universidad de Alcalá, Teresa Jiménez Calvente, comisaria de la exposición Nebrija. El orgullo de ser gramático, organizada por la Biblioteca Nacional de España, Acción Cultural Española y Fundación Antonio de Nebrija, y que puede verse hasta el 26 de febrero de 2023, y al actor y humorista Eloy Arenas, que vuelve a las tablas en La inmortalidad es pasajera, en la sala Lola Membrives del Teatro Lara.

En el editorial, Arranz recomienda Cualquier verano es un final (Alfaguara), de Ray Loriga; Mitología de la A a la Z: una enciclopedia de dioses y diosas, héroes y heroínas, ninfas, espíritus, monstruos y lugares (Folioscopio), de Annette Giesecke, y el Libro Guinness de los Récords 2023 (Planeta).

En la primera semana de julio de 2022, se cumplieron quinientos años de la muerte de Elio Antonio de Nebrija, quien quiso pasar a la posteridad con el sobrenombre de ‘Gramático’. Fueron sus Introductiones Latinae (Salamanca, 1495), novedoso manual para la enseñanza del latín, las que hicieron famoso dentro y fuera de España a Nebrija. Junto a esta obra están sus diccionarios bilingües del latín al castellano y del castellano al latín, parte de un proyecto más ambicioso de un hombre al que no le faltaron detractores, le comenta Teresa Jiménez Calvente a Arranz, pues jamás se mordió la lengua.

Cuando le presentó a la reina Isabel un adelanto de la que luego sería su Gramática de la lengua castellana (Salamanca, 1492), la soberana se sorprendió y no entendió la utilidad de un tratado que enseña las reglas de una lengua que se aprende de manera natural. Nebrija entendió que la comprensión de los principios gramaticales del castellano podía ayudar a entender los de otras lenguas, el latín (al que dirigía sus esfuerzos) entre ellas. En Nebrija, la recuperación del latín fue de hecho el incentivo para otras aventuras eruditas, pues su mente inquieta lo llevó a indagar sobre los pesos y medidas de antaño. Los viajes de los descubridores despertaron su curiosidad y también la cosmografía, ansioso por conocer las noticias que llegaban del otro lado del Atlántico. Hombre de firmes convicciones religiosas, quiso poner su saber gramatical al servicio de la Teología, lo que le causó un pequeño tropiezo con la Inquisición.

En la exposición de la Biblioteca Nacional de España se podrá ver más de un centenar de obras procedentes de sus colecciones, junto con otras prestadas por una decena de instituciones españolas, seleccionadas para esta conmemoración por la comisaria Jiménez Calvente, con quien Arranz habla de los problemas inquisitoriales a los que se enfrentó Nebrija.

Por su parte, el humorista y actor Eloy Arenas celebra con David Felipe Arranz, tras su histórico éxito de 11 años en cartel con Burundanga, su regreso al espectáculo unipersonal jugando con el pasado, presente y futuro en La inmortalidad es pasajera, que puede verse actualmente en el Teatro Lara, mostrando, desde la duda, los hechos históricos más relevantes de la historia, relacionándolos con acontecimientos y personajes actuales. Potente, humorístico, divertido, tierno, provocador. En serio; divertidísimo.

Eloy propone una revisión histórica de su propia biografía partiendo de la duda y deconstruyéndola, confesando que no entiende el origen de la vida a través del Big Bang, pero se lo cree. Sin embargo, entiende ese mismo origen a través del Antiguo testamento, pero tampoco se lo cree. Se trata de un mosaico imparable en el que baila con la mentira y la posverdad, la lluvia de greguerías a ritmo de batería: “No busques la verdad; deja que ella te encuentre/ Se carga de razón y ahora no puede levantarse/ No hay peor sordo que el que no te deja hablar”. Y Frida, una asistente virtual “trans” con quien Eloy mantiene discusiones acaloradas sobre la actualidad, la moral y la ética. Juguemos juntos, asegura Arenas, porque para él reír es cultura.

El actor alicantino le comenta a Arranz los tiempos de censura que estamos atravesando y de lo políticamente correcto, de pieles muy finas, algo que afecta al humor y al trabajo de los actores y monologuistas, que tienen que hablar “con lengua de plomo”. En su caso, cualquier forma de machismo se encuentra ausente en las intenciones de este reconocido artista, quien ya publicó Machistas anónimos (Ediciones Martínez Roca, 2002) contra esta lacra social, cuando todavía nadie lo hacía.