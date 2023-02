«La sala de baile de Rumba Terapia está inspirada en la de ‘¿Bailamos?’, la película de Richard Gere»

Una vida gris, y unas clases de baile que la convierten en otra llena de estímulos. En eso, RUMBA TERAPIA y ¿Bailamos? (Shall We Dance?), con Richard Gere y Jennifer López, se parecen mucho. Aunque las motivaciones de sus protagonistas no tengan nada que ver.

Porque en Rumba Terapia, una comedia convencional y bonita dirigida y protagonizada por el cómico francés Franck Dubosc (Petit-Quevilly, Seine-Maritine, 7 de noviembre de 1963), el desencadenante es un infarto.

Un conductor de autobús escolar, amable con los niños y arisco con el resto, motero y carca a la vez, y físicamente muy atractivo, se salva por los pelos de un ataque al corazón. Ya en el hospital, y estabilizado, su médico le suelta: “Por cierto, no hemos encontrado a nadie a quien poder avisar. ¿No tiene a nadie?”. “No”- es su respuesta.”Ni familia ni amigos”.

Eso le hará buscar a su hija de 20 años, a quien abandonó siendo un bebé, y que ahora ejerce de profesora de baile en una academia de París. Aquí, como en la mayoría de las comedias, se parte de una tragedia, y de todo ello habla FRANCK DUBOSC, su creador, con PERIODISTA DIGITAL.

Felicidades. Anteriormente ya se dirigió a sí mismo en Sobre Ruedas. ¿Qué le inspiró para hacer RUMBA TERAPIA, una comedia sobre un padre que busca el reencuentro con su hija?

En realidad, me inspiró mi propia vida. Tenía la impresión de haber abandonado a mis hijos pequeños. Por mi trabajo, por mi vida, porque me tenía que ausentar mucho, y pesaba en mí un sentimiento de culpabilidad. Quise saber si se podía perdonar el abandono.

¿Y se puede perdonar?

Al principio creía que no, pero durante la fase de escritura del guion empecé a encontrar circunstancias atenuantes, y busqué la forma de perdonar. En el texto hay cosas que pretenden explicar su partida, pero todas las razones, al final, parecen ridículas y nada lo justifica, pero es que se perdona al hombre. No se perdona a través de la razón, sino que se perdona al hombre. Por eso, al principio lo pongo en un autobús con niños. Porque es una situación muy tierna, está con niños que le quieren, es un personaje amable que conduce un autobús escolar. A través de la razón no se le puede perdonar, así que deposito mi confianza en el lado humano.

En su caso personal, ¿sí que fue perdonado?

Justamente, mis hijos me oyeron en entrevistas decir todo esto, y directamente vinieron a mí y me dijeron: “Papá, tú nunca nos has abandonado”. Así que, evidentemente, no se sintieron abandonados.

Me alegro mucho. En Rumba Terapia hay muchos elementos españoles. La ex mujer es española; la hija, medio española; las canciones, visitan Andalucía, incluso su personaje toca la guitarra española. ¿Cuál es el motivo? ¿Tiene algún vínculo con España?

Amo España, la amo, me encanta, y no sé por qué. Como tengo la suerte de ser yo quien escribe la película, me dí el gusto de elegir una mujer y una hija españolas. Así de simple.

¿Ese es todo su vínculo con España?

Sí. No tengo ningún otro vínculo que el amor por el idioma, por el país, por la cultura. Me siento muy próximo a vuestra cultura, muy cercano, y no sabría explicar el por qué.

También en determinada escena, usted coge la guitarra y toca flamenco como el mejor. ¿Es realmente usted quien toca?

No, no soy yo (ríe). A menudo en Francia el público lanza carcajadas en esa escena. ¡Qué humillante!. Es porque se dan cuenta de que no soy yo.

A mí, la verdad, me parecía demasiado bueno…

Sí (sonríe). Lo has adivinado. Efectivamente, no soy yo.

Al principio de Rumba Terapia, a su personaje le da un infarto, y ahí es cuando se plantea ir en busca de la hija a la que había abandonado siendo muy pequeñita. ¿A veces un buen susto nos hace reaccionar sobre lo que realmente nos importa en la vida?

Sí, porque el médico se asombra de que no tenga a nadie a quién avisar. Y lo más difícil es vivir solo. Quizá busca a su hija por puro egoísmo. El hecho de sentir que uno va a acabar solo es un gran aliciente para buscar a alguien cercano. Porque acabar solo asusta.

El título español es Rumba Terapia, pero en francés es Rumba la VIE.

Así es. De hecho, el primer título que se me ocurrió fue Rumba Terapia, pero luego lo cambié porque me parecía que se centraba demasiado en la danza, en el baile, y quería un título más amplio y más humano. Y lo cambié.

Su película me recuerda en algunas cosas a ¿Bailamos?, de Peter Chelsom, con Richard Gire y Jennifer López. El baile como elemento curativo

Le diré algo: la sala de baile de RUMBA TERAPIA está inspirada en la sala de baile de ¿Bailamos? Y la música cuando bailan juntos padre e hija, también.

En determinada escena, el personaje de la hija canta una canción muy bonita, “Ya no puedo callar”, que creo que es original



Sí. Y no es la actriz quien canta, sino una mexicana (Sara Pi). Pero me parece que la voz de la cantante corresponde muchísimo con la de la actriz, Launa Espinosa, y encaja fenomenal. Escribí el guion escuchando muchísimo una canción de India Martínez, pero cuando me propusieron componer una canción original expresamente para la película, me pareció mejor. ¿Para qué utilizar una que ya existía?

Por último, ¿cuáles diría que son las diferencias entre el humor francés, en particular, el suyo; y el americano, por ejemplo?

Creo que los americanos son un poco más puritanos que nosotros, pero curiosamente van mucho más allá. Nosotros somos más latinos, como los españoles. A mí no me gusta el humor a base de gags. En muchas películas americanas el humor es una sucesión de gags… Creo que yo hago reír más por la situación, o con las palabras, pero raramente a través del gag, del golpe cómico de la imagen sin palabras. No sé escribir gags. No sé hacer eso.

Muchas gracias y mucha suerte.

Merci. ¡Gracias!